Après près de 14 ans de recherches scientifiques à travers 3 programmes, Under the pole, basé à Concarneau (Finistère) lance sa quatrième mission. Elle sera consacrée l'exploration de la zone mésophotique des océans jusqu'à 200 mètres de profondeur, partout dans le monde.

Journée mondiale des océans : le programme d'exploration scientifique Under the pole 4 lancé à Concarneau

Le voilier Why a servi à l'exploration scientifique lors des précédents programmes d'Under the pole. Le why 2 est en construction pour cette nouvelle mission Deeplife.

Le programme Under the pole 3, lancé en 2017 à Concarneau (Finistère), prend fin, après 4 ans d'explorations sous-marines de l'Arctique à la Polynésie Française. Il laisse place à Under the pole 4 Deeplife, qui se concentrera sur la zone mésophotique des océans, c'est-à-dire des récifs coralliens allant de 30 mètres à 200 mètres de profondeur.

Contrairement aux trois premiers programmes qui étaient assez courts, ce dernier va durer dix ans. "Ce n'est pas facile de se projeter en dix ans, mais c'est le temps de la recherche, de la connaissance. L'océanographie prend du temps quand on ambitionne d'étudier les océans dans leur diversité : en zone tropicale, tempérée ou polaire, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud", précise Ghislain Bardout, l'un des fondateurs de cette mission. Il a saisi l'opportunité de la décennie des nations unies consacrée aux sciences océanographiques : "Sous l'égide de l'ONU, il va y avoir un encouragement, un développement de la recherche océanique au service du développement durable."

Un nouveau voilier

Pour étudier la biodiversité sous-marine en profondeur, Under the pole 4 Deeplife se munit d'un nouveau voilier, le Why II, spécialement conçu pour les besoins de ces explorations scientifiques. "On le pense comme un bateau polyvalent, avec un laboratoire de biologie marine et des capacités de plongée profonde très importantes et il y aura aussi un caisson de décompression à bord pour la sécurité", précise Ghislain Bardout.

Ce nouveau programme, Under the pole 4 Deeplife, démarre officiellement début juillet. L'occasion, au même moment, de clôturer Under the pole 3. Un événement festif est prévu sur le port de Concarneau, avec des expositions et des animations pour faire découvrir tout le travail effectué au public. La date exacte n'a pas encore été communiquée.

