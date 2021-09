Journée mondiale des premiers secours à Metz : la Croix-Rouge forme des héros du quotidien !

Si la victime ne respire plus, le massage cardiaque doit être pratiqué sans délai et continuellement jusqu'à l'arrivée des secours.

La journée mondiale des premiers secours veut transformer des citoyens en héros du quotidien ! La Croix-Rouge a formé quelques dizaines de mosellans aux premiers gestes qui sauvent ce samedi sur la place d'Armes à Metz.

Chaque minute compte

En cas d'urgence cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral (AVC), chaque minute compte et fait la différence pour sauver des vies. En France, seule 20% de la population est formée aux gestes de premiers secours, un des taux les plus bas d'Europe précise Paul Bondot, bénévole pour la Croix-Rouge à Metz.

Chaque minute où la victime ne respire pas, c'est 10% de chances de survie en moins.

Ce samedi, les bénévoles de l'association avaient donc installé plusieurs équipements de formation aux premiers secours, qui vise à délivrer les connaissances de base pour agir vite, et apprendre la technique du massage cardiaque : « Chaque minute où la victime ne respire pas, c'est 10% de chance de survie en moins. Le délai moyen d'intervention des secours est de dix minutes. Faites le calcul, la chance d'être réanimé sans massage cardiaque préalable est infime » explique Thomas, le formateur.

Cette technique peut être pratiquée par tous, même par des enfants à partir de 10 ans : « Je dis souvent qu'on est ici aux journées de formation aux premiers secours pour devenir des héros du quotidien, parce qu'on peut sauver des vies juste en ayant des reflexes simples. Même éteindre le gaz, des choses comme ça, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge ! » explique Paul Bondot.

Après le massage cardiaque, les participants ont également appris à se servir d'un défibrillateur : « J'ai appris comment il fallait faire et je suis rassurée. Je sais maintenant que même si je seule, je pourrai me débrouiller » témoigne Jacqueline, une messine qui participe à l'initiation.

Former dès le plus jeune âge

Cette année, la Croix-Rouge avait décidé de focaliser son action en faveur des jeunes : « En cette période de rentrée, Il y a peut-être des enfants qui font pour la première fois le trajet de l'école à la maison tout seul, et il y a plein de risques dans ce trajet là . Les premières fois où l'on se trouve seul à la maison aussi, il peut se passer plein de choses » explique Paul Bondot, bénévole à la Croix-Rouge de Metz. En plus des traditionnels stands de formation aux premiers secours, la Croix-Rouge avait installé un jeu d'évasion à énigme consacré aux risques domestiques.

Si on est formés, on agit sans stress, tranquillement auprès de ses proches

Qu'ils soient lycéens ou étudiants, les jeunes font aussi les expériences de leurs premières soirées ou de leurs premières vacances entre amis : « Une coupure, un malaise, c'est vite arrivé. Au lieu de paniquer et de ne pas savoir quoi faire, si on est formés, on agit sans stress, tranquillement auprès de ses proches » rappelle le bénévole.

Pour vous inscrire à ces formations , RDV sur le site de la croixrouge.fr qui centralise toutes les formations accessibles en France.

Vous pouvez aussi télécharger l'application de l'Association française des premiers répondants(AFPR) : en cas de besoin, elle permet de localiser tous les citoyens aux alentours qui sont formés aux gestes qui sauvent, et qui peuvent agir très vite, avant l'arrivée des secours, en recevant l'alerte sur leur téléphone.