À l'occasion de la journée mondiale des premiers secours, il est temps de faire un bilan de l'application Sauv Life, lancée en février 2019 en Vendée et en juin 2019 en Loire-Atlantique. Avec plus de 15.000 utilisateurs, l'application connaît un franc succès.

Journée mondiale des premiers secours : l'application Sauv Life a du succès en Loire-Atlantique et en Vendée

En Loire-Atlantique et en Vendée, l'application Sauv Life compte plus de 15.000 utilisateurs.

L'application Sauv Life fonctionne sur un principe simple. Les utilisateurs, appelés citoyens sauveteurs, sont notifiés sur leur téléphone portable quand une victime fait un arrêt cardiaque près de vous. C'est cette proximité qui permet de prodiguer les premiers secours, avant l'arrivée du SAMU. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10 % de chances de survie en moins.

En Loire-Atlantique et en Vendée, l'application gratuite compte plus de 15.000 citoyens sauveteurs. Elle est surtout très active en Vendée avec près de 9.000 utilisateurs. En France, ce sont plus de 400.000 usagers dans 60 départements.

Un citoyen sauveteur à Saint-Nazaire la semaine dernière

Loïc habite Saint-Nazaire. Il a été citoyen sauveteur la semaine dernière dans sa ville. Cet aide-soignant ne travaillait pas le matin quand son portable a sonné. "Je suis tombé sur une médecin qui m'a demandé si j'étais disponible pour me rendre chez un voisin", explique-t-il. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire. "J'ai à peine eu le temps de me présenter que j'ai été en train de pratiquer un massage cardiaque sur la victime, trois minutes avant l'arrivée du SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) de Saint-Nazaire." Le cœur de l'homme est reparti. "Je suis fier d'avoir accompli le devoir que tous les citoyens peuvent faire car oui, pour moi c'est un devoir de citoyen."

Malgré les soins, la victime est décédée plusieurs heures après à l'hôpital. Néanmoins, "la dame du défunt est venue me voir. Je sortais dans la rue. Elle a couru pour me remercier chaleureusement d'avoir pratiqué les gestes réanimatoires."