Journée mondiale des toilettes : en France aussi, des progrès à faire

Tout le monde s'y rend tous les jours et pourtant les toilettes sont encore un sujet tabou chez nous ! Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Instaurée en 2001 par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Aller aux toilettes, c'est besoin vital que tout le monde ne peut pas assouvir comme il le souhaite. 60% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes tous les jours, 670 millions font leur besoins en plein air et plus de 2 millions de personnes boivent une eau souillée par manque de système d'assainissement. En France aussi, certaines situations sont problématiques.

8 enfants sur 10 se retiennent à l'école

Huit enfants sur 10 entre 6 et 11 ans se retiennent d'aller aux toilettes dans leurs école, d'après un sondage Harris Interactive. Bien souvent, parce que les latrines sont sales : mauvaises odeurs, manque de savon, de papier toilette, de poubelle pour jeter serviettes et tampons. Le fait de se retenir, en plus de donner des crampes, peut déclencher des phobies scolaires, des parurésies, une phobie sociale, la peur d'aller aux toilettes quand quelqu'un peut nous entendre... et des baisses de résultats scolaires pour près d'un élève sur trois.

Quid des SDF ?

La situation est aussi extrêmement complexe pour les Français sans domicile fixe : comment faire ses besoins quand on n'a pas de chez soi ? Bien souvent, les SDF doivent se tourner vers des toilettes publiques de plus en plus souvent payants, et certains restaurateurs leur interdisent l'accès aux sanitaires de leurs établissements. Véritable enfer pour les femmes qui doivent aussi se changer 6 à 7 fois par jour lorsqu'elles ont leurs règles.