Journée mondiale des troubles bipolaires : la recherche avance pour diagnostiquer plus vite la maladie

On l’appelait auparavant maladie maniaco-dépressive, aujourd’hui troubles bipolaires. C’est la journée mondiale ce jeudi 30 mars de cette maladie caractérisée par une alternance de phases d’exaltation et de dépression et qui touche, selon la Haute Autorité de Santé, entre 1 et 2,5 % de la population, soit 670.000 à 1.670.000 personnes en France, chiffre sans doute sous-évalué. Si l’on prend en compte les proches, cela fait au minimum 10 Français sur 100 concernés par la maladie. Une maladie classée au 6e rang mondial des handicaps par l’OMS.

Mais aujourd’hui la recherche médicale est porteuse d’espoir pour diagnostiquer plus vite la maladie. Car le diagnostic de la maladie est encore très long : entre 7 et 10 ans en moyenne. Ces dernières années, des recherches innovantes ont ouvert des pistes très prometteuses.

Biomarqueurs sanguins

Avec la Fondation Fondamental, fondation de coopération scientifique, le Pr. Raoul Belzeaux, du CHU de Montpellier, et une équipe de psychiatres de Montpellier et Marseille, ont réussi à identifier les troubles bipolaires grâce à une prise de sang. Ces chercheurs ont mis au jour des biomarqueurs sanguins qui permettent de différencier un patient bipolaire d’un patient souffrant de dépression.

Encore en phase de test, ces travaux sont une avancée majeure car environ 80% des personnes atteintes de troubles bipolaires développent surtout des phases dépressives, ce qui peut induire en erreur le médecin traitant. Or, ces patients ne peuvent pas être soignés qu’avec des anti-dépresseurs, ils ont besoin d’un traitement adapté à leur bipolarité.

Espérance de vie réduite de 10 ans en moyenne

Mieux soigner et plus vite permettra aussi de travailler sur l’espérance de vie, réduite de 10 ans en moyenne chez les patients bipolaires à cause d’une surmortalité liée aux maladies cardio-vasculaires et d’un fort taux de suicide, plus de 10 fois supérieur à population générale.

Pour aider les patients et les proches, il existe notamment l’association Argos 2001 , qui a mis en place cette journée mondiale des troubles bipolaire, et qui propose des groupes de paroles, des conférences, des marches dans la nature.

La fondation Fondamental a par ailleurs créé 14 « centres experts » dédiés aux troubles bipolaires dans toute la France, pour proposer un bilan médical, psychologique et psychiatrique complet aux patients. Il existe aussi un numéro national d’urgence de prévention du suicide : le 3114.