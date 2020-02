Journée mondiale des zones humides : priorité à la biodiversité

Ce dimanche, c'est la Journée mondiale des zones humides. Lancée en 1993, cette journée cherche le 2 février à attirer notre attention sur le sort des marais, tourbières, lagunes et autre mangroves. Des milieux naturels qui sont remplis d'eau salée ou douce en permanence ou une partie de l'année. Pour cette édition 2020, la priorité c'est la biodiversité

Pourquoi mettre en avant la biodiversité ?

Cette année, la Journée mondiale des zones humides met les projecteurs parce que la survie d'énormément d'animaux dépend directement des zones humides. C'est vrai de tous les batraciens - grenouilles, crapauds, tritons - de la moitié des oiseaux et de plein de poissons et d'insectes qui ne sont pas tous encore bien connus. Et c'est aussi le paradis d'un tiers des plantes françaises rares et menacées.

Des zones humides toujours moins nombreuses

Comme la flore, les animaux aussi sont menacés. Et beaucoup car les zones humides comme la peau de chagrin n'arrêtent pas de se réduire. En France, depuis le début du 20ème siècle, deux tiers ont été détruites. Soit l'équivalent de trois fois la superficie de la Corse. Résultat, un quart des 20.000 espèces qui vivent en zones humides risquent de disparaître. Et plus de 40% des batraciens.

D'où l'urgence de protéger ces milieux qui sont aussi essentiels pour nous les humains. Les zones humides absorbent deux fois plus de carbone que les forêts. Elles font rempart contre les épisodes météo extrêmes. Et ce sont des filtres naturels prodigieux.

A noter que pour cette Journée mondiale des zones humides, des événements sont organisés un peu partout en France. On les trouve sur le site internet : zones-humides.org. L'an dernier, il y avait plus de 700 manifestations (visites guidées, conférences, ateliers...) dans 95 départements métropolitains et d'outre-mer.

La France, à elle seule, organise presque la moitié des animations mondiales.