Journée mondiale du bégaiement: l'Yonne manque de spécialistes pour traiter ce trouble langage

Ce mardi, c'est l'occasion pour les personnes qui bégaient de se faire entendre à l'occasion de la journée mondiale. Plus de 70 millions de personnes bégaient dans le monde, dont plus de 650 000 en France. Dans l'Yonne la prise en charge est difficile, il faut aller à Dijon ou à Paris.

Yonne, France

Depuis 1997, le 22 octobre, c'est la journée mondiale du bégaiement.

Selon l'Association Parole Bégaiement, il s'agit d'un trouble assez fréquent chez les enfants (8%) qui apparaît la plupart du temps (80%) au moment de l’élaboration du langage. 8 enfants sur 10 vont récupérer spontanément, pour les deux autres le trouble risque d’être durable. Il faut donc consulter explique Pascale Personnier , orthophoniste à Dijon et présidente de l'Association Parole Bégaiement en Bourgogne. "Il faut voir un orthophoniste spécialisé , parce que tout les orthophonistes ne traitent pas le bégaiement. On réalise alors un bilan pour connaitre les causes du trouble. Ça peut être un traumatisme psychologique, la mise à l'école de l'enfant ou un parent bègue. Car il y a une part d'hérédité"

"Peu ou pas d'orthophonistes spécialisés dans le bégaiement dans l'Yonne à ma connaissance" Pascale Personnier

Le soucis pour les parents, c'est la prise en charge de l'enfant, souvent compliqué en Bourgogne. "On manque d'orthophonistes spécialisés dans notre région. Nous sommes trois à Dijon, et à ma connaissance , il n'y en a pas dans l'Yonne. Les parents nous contactent pour avoir des adresses et doivent parfois faire beaucoup de kilomètres pour leurs enfants. "

"Pour faire disparaitre le bégaiement chez l'adulte, il faut environ deux ans de rééducation"

Le problème est le même pour les adultes, qui ont la tentation de se diriger vers un tout un tas de méthodes qui fleurissent sur internet pour lutter contre le bégaiement. Certaines promettent des résultats rapides. Il faut s'en méfier selon Pascale Personnier. "Pour vraiment apaiser un bégaiement et le faire disparaitre, il faut environ deux années de rééducation d'orthophonie. Ce ne sont pas des méthodes violentes où on se tape sur la cuisse. Ce sont des méthodes à base de relaxation, de respiration. Des exercices d'articulation et de prise de parole."

Pour en savoir plus sur le bégaiement et sa prise en charge, rendez vous sur le site internet www.begaiement.org ou appeler le 09 84 25 74 67.