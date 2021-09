Journée mondiale du coeur : 300 femmes sont victimes d'un infarctus chaque année en Côte-d'Or

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France. A l'occasion de la journée mondiale du coeur, le cardiologue dijonnais Frédéric Chagué insiste sur l'importance de la prévention et la diminution des facteurs de risques.

France Bleu Bourgogne : On imagine souvent que l'infarctus c'est une maladie d'homme. Mais 78 000 femmes meurent chaque année d'un accident cardiaque. On est sur la même tendance en Côte-d'Or ?

Frédéric Chagué : C'est une énorme préoccupation. On a mis en place un observatoire régional et on s'est rendu compte que 300 femmes subissent un infarctus chaque année en Côte-d'Or. Ce sont des femmes de plus en plus jeunes, et ce n'est pas étonnant parce qu'elles cumulent de plus en plus de facteurs de risques, notamment le tabac. Les inégalités psychosociales jouent aussi énormément. Avec le tabac, avec un nombre de cigarettes égal, un homme a moins de risques d'accident cardiovasculaire.

Comment ça s'explique ?

Il y a différents mécanismes hormonaux qui entrent en jeu. J'en profite pour rappeler que l'association tabac-pilule, surtout après 35 ans, c'est une catastrophe. Ca augmente le risque par 30. Même fumer seulement 3 cigarettes par jour en dehors de la contraception, c'est trois fois plus de risques d'infarctus.

Une étude parue il y a quelques jours montre que les femmes prennent un peu moins soin de leur santé. Est ce que ça joue dans le cadre des maladies cardiovasculaires ?

Oui, c'est un facteur qui nous préoccupe énormément. On retrouve aussi chez les femmes plus de diabète, de surpoids ou d'hypertension. Et le diagnostic est retardé chez la femme. Par exemple, on sait que les femmes appellent le 15 plus tard que les hommes, alors que réagir vite, c'est primordial.