Journée mondiale du diabète : faites-vous dépister !

Le diabète est une maladie chronique qui touche plus de 3 millions de Français dont 1 million de malades qui s'ignorent. En cette journée mondiale, les professionnels de santé veulent rappeler l'importance du dépistage.

Plusieurs formes de diabètes

Le diabète est une maladie très contraignante parfois invalidante qui oblige le diabétique à surveiller constamment son taux de glycémie, son niveau de sucre dans le sang. Il y a en fait deux types de diabète.

Le diabète de type 1 (environ 10% des cas), qui apparaît le plus souvent de manière brutale chez l'enfant ou chez le jeune adulte, est caractérisé par une production insuffisante d'insuline. Cette hormone secrétée par le pancréas permet de maintenir l'équilibre du taux de glucose dans le sang.

Le diabète de type 2 (près de 90% des cas) correspond à une hausse prolongée du taux de sucre dans le sang, souvent associée à l'obésité et aux modes de vie (sédentarité, alimentation déséquilibrée).

Le diabète est sous-diagnostiqué

Environ 1 million de français s'ignoreraient diabétiques et auraient donc un risque plus élevé de développer un infarctus du myocarde ou encore des troubles oculaires. Pourtant le dépistage est simple et rapide il peut se faire désormais en quelques minutes en pharmacie et gratuitement. 80 % des diabètes de type 2 seraient évitables grâce à des modifications du mode de vie : plus de sport et un régime adapté.

A l’occasion de la journée mondiale du diabète, Foodwatch insiste sur la nécessité de protéger la santé des enfants, malades de la malbouffe.