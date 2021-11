Journée mondiale du diabète : "j'ai fait de la maladie ma compagne de vie"

En France, 5 millions de personnes souffrent de diabète. Parmi eux, Jean-Marc et Joelle. Il y a 30 ans le diagnostic tombe, un véritable choc pour eux. Aujourd'hui, ils vivent avec et tentent d'informer sur une maladie qu'ils estiment mal connue.

"Ca a été un moment de solitude et d'effroi pour moi." A l'occasion de la journée mondiale du diabète, qui a lieu ce dimanche, Jean-Marc Dujardin se remémore difficilement du jour où il a appris qu'il était malade. "En un mois j'ai maigri de 10 kg, j'étais très fatigué et je devais boire à environ 5 litres d'eau par jour, se rappelle celui qui est aujourd'hui le président de l'association des diabétiques du Calvados. J'avais 30 ans et c'était le diabète qui c'était installé.

"Il a fallu que j'accepte la maladie"

Jean-Marc fait partie des 5 millions de diabétiques en France. Lui souffre d'un diabète de type 1, dont les causes restent encore aujourd'hui inexpliquées. Il est insulinodépendant, doit donc porter une pompe à insuline et réaliser quatre piqures par jour. Un traitement lourd mais que Jean-Marc Dujardin a appris à gérer. "Au départ, quand je suis tombé malade, c'était véritablement un régime alimentaire qu'on nous imposait. C'était absolument épouvantable. Les repas n'avaient plus aucun intérêt pour moi, je me sentais très mal parce que je n'étais pas éduqué."

Au fur et à mesure, il a appris à vivre avec : "Au début, je n'avais pas compris comment fonctionnait le diabète. Je n'avais pas compris qu'on pouvait vivre à peu près normalement avec cette maladie. Aujourd'hui, je suis comme tout le monde, je mange de tout mais de manière raisonnable. Il a bien fallu, à un moment donné, que j'accepte la maladie et que j'en fasse ma compagne de vie."

Manque d'informations

Pour Joelle, la maladie a aussi été difficile à accepter. Depuis 30 ans, elle souffre d'un diabète de type 2, lié notamment à la sédentarité et à l'alimentation. Pendant longtemps, elle explique ne pas avoir voulu prendre conscience des réalités de sa maladie et assure ne pas avoir été suffisamment informée.

"J'avais un médecin qui me disait "vous savez, je ne vous explique pas, vous savez", se souvient Joelle, qui milite aujourd'hui dans l'association des diabétiques du Calvados. En fait, je pense que je n'en savais pas suffisamment et que je ne voulais pas en prendre conscience. C'est du déni, c'est vivre comme ça nous arrange donc c'est du déni."

Aujourd'hui, elle milite pour une meilleure information des malades et plaide pour plus de dépistage. En France, on estime que 500 à 800 000 malade ignorent tout simplement qu'ils sont malades.