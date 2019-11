Journée mondiale du diabète : témoignage d'Alban Orsini, diabétique de type 1

À l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, Alban Orsini, auteur de "Merci pour ce diabète", se livre sur sa vie quotidienne de diabétique de type 1.

En 2016, on compte 5,1 millions de Français concernées par le diabète, soit près de 8 % de la population. Mais entre 500 000 et 800 000 personnes seraient des diabétiques qui s'ignorent.

Le diabète, une maladie chronique

Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé.

Il existe principalement sous deux formes. Celle de type 1 (insulinodépendant) qui représente 6 % des malades et qui se caractérise par une destruction des cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline.

L'autre forme, celle dite de type 2 n'est pas une maladie auto-immune comme pour le type 1. Elle résulterait de plusieurs facteurs dont un génétique mais également à cause d'une alimentation déséquilibrée, d'un manque d’activité physique, de surpoids... Beaucoup plus répandu, ce diabète touche environ 92 % des malades. Sournois et indolore, son développement peut passer longtemps inaperçu.

Qualifié par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) comme la première pandémie de maladie non-contagieuse, le diabète a sa propre journée mondiale tous les 14 novembre. Cette mobilisation a pour but de mieux faire connaître cette maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir.

Ma vie de diabétique

À l'occasion de la journée mondiale du diabète, Alban Orsini, auteur du livre "Merci pour ce Diabète", est venu partager avec nous sa vie de diabétique de type 1.

J'ai une vie comme tout le monde. C'est juste qu'elle est un peu plus particulière.

Son diabète lui a été diagnostiqué à l'âge de 32 ans. Comme il le dit lui-même, cette découverte a été explosive. Une perte de poids excessive en très peu de temps, une soif inextinguible... de nombreux symptômes qui l'ont poussé à consulter son médecin.

Après une prise de sang, un coup de fil change sa vie. Il est appelé d'urgence à l'hôpital. Hospitalisé, on lui annonce qu'il est diabétique de type 1. Après le choc de l'annonce, il faut accepter sa nouvelle vie et tout ce qu'elle implique : le contrôle de sa glycémie, son insulinodépendance et ses injections quotidiennes d'insulines, une nouvelle hygiène de vie... et surtout être à l'écoute de son corps.

Du jour au lendemain, on passe d'une vie insouciante à une vie où tout prend une allure complètement différente.

Aujourd'hui, Alban Orsini a pris un certain recul sur sa maladie. Ses peurs du début, dont le redouté coma hypoglycémique, se sont estompées. Il avance dans la vie avec sa maladie, plus serein. Il sait que la recherche avance et que la technologie évolue en même temps. Ces avancées permettent déjà aux malades comme lui de mieux vivre leur diabète. Le meilleur est à venir.

Vivre avec le diabète

Quand on est diagnostiqué diabétique, ses habitudes de vie changent (faire du sport, manger équilibré) et un nouveau vocabulaire doit être maîtrisé pour bien appréhender sa maladie : insuline, glycémie, glucose...