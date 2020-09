Journée mondiale du don de moelle osseuse : "Pas si dur", rassure une campagne pour convaincre les jeunes

A l'occasion de la journée mondiale pour le don de moelle osseuse ce samedi, l'Agence de biomédecine a lancé une campagne à destination des jeunes, et notamment des hommes. Le but est de les inciter à s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires.

Ce samedi est la 6e journée mondiale pour le don de moelle osseuse, qui peut grandement aider les personnes atteintes de maladies graves du sang. Afin de "dédramatiser" ce don, l'Agence de biomédecine a lancé une campagne à destination du jeune public sur les réseaux sociaux. "L'objectif est d'inciter les personnes de moins de 35 ans, et particulièrement les hommes, à s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse", explique l'agence chargée notamment des prélèvements et des greffes, dans un communiqué.

Dans une vidéo, les comédiens Rayane Bensetti et Azize Diabaté racontent notamment que le plus "douloureux" ces derniers mois, durant le confinement, a été "l'absence de séances de sport" ou le fait de "ne pas pouvoir manger un bon grec", avant de souligner que "ce qu'ils ont vécu est sans doute bien plus difficile que de donner sa moelle osseuse".

Seulement 32% des donateurs sont des hommes

Selon l'Agence de biomédecine, plus de 311.000 personnes sont actuellement inscrites sur le registre français des donneurs de moelle osseuse. "Un nombre qu'il faut continuer à faire progresser", notamment en ciblant les plus jeunes. 53% des personnes inscrites ont en effet plus de 35 ans. "Plus un donneur s'inscrit jeune, plus il reste longtemps sur le registre et plus il a de chance, de ce fait, de pouvoir aider un malade. Les cellules issues de donneurs jeunes sont également plus nombreuses et permettent donc aux patients une meilleure prise de greffe", explique l'agence sanitaire.

Selon Evelyne Marry, la directrice du registre des donneurs de moelle osseuse à l'Agence de la Biomédecine interrogée sur franceinfo, les hommes sont également "sous-représentés dans le registre français". Seuls 32% des donneurs de moelle osseuse en France sont des hommes. "Les jeunes hommes, parce qu'ils ne porteront jamais d'enfant de grossesse, ne développeront pas les anticorps que développent les femmes enceintes et qui complexifient un petit peu la gestion d'une greffe de moelle osseuse", souligne Evelyne Marry sur franceinfo.

Le don n'est "pas douloureux"

Plusieurs facteurs expliquent la réticence de certains à donner leur moelle osseuse. Il y a d'une part la confusion encore répandue entre la moelle osseuse, située dans les os et qui fabrique les cellules du sang, et la moelle épinière, élément du système nerveux logé dans la colonne vertébrale. De nombreuses personnes redoutent également un mode de prélèvement invasif ou douloureux. Mais trois fois sur quatre, le don de cellules de moelle osseuse se fait par prélèvement sanguin et qu'"il s'organise entre un et trois mois à l'avance" quand une compatibilité est trouvée.

Evelyne Marry rappelle que le don "n'est pas douloureux" : "Cela prend deux à trois heures et pendant ce temps, les donneurs peuvent s'occuper comme ils le souhaitent". La directrice du registre souligne aussi qu'il "ne faut pas que par méconnaissance, les personnes s'imaginent que l'on va les piquer dans la moelle épinière pour prélever ce fameux greffon dont ont besoin les patients".

Environ 2.000 personnes atteintes de maladies graves comme des leucémies, des lymphomes (cancer du système lymphatique) ou des maladies du sang ont besoin d'une greffe de moelle osseuse chaque année en France. Mais, en dehors de la fratrie, la probabilité de trouver un donneur compatible est très faible : "seulement d'une chance sur un million, en moyenne", souligne l'Agence de la biomédecine.

Trois conditions pour s'inscrire comme donneur

Pour s'inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse, il faut remplir trois conditions :

Etre en parfaite santé

Etre âgé entre 18 et 50 ans

Répondre à un questionnaire médical et effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang lors de l'inscription définitive)

Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur le site du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.