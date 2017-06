Du donneur au receveur, le parcours d'une poche de sang

Dans le cadre de la Journée mondiale du don du sang, qui a lieu ce mercredi, des collectes sont organisées un peu partout en France et dans nos deux Charentes. L'occasion de s'intéresser au circuit du sang, du prélèvement à la transfusion. Reportage à l'Etablissement Français du Sang à Saintes.

Le rendez-vous est fixé à l'étage. Alain est confortablement installé sur un fauteuil, la manche relevée, le bras tendu, il va donner son sang. Cet électricien a profité de sa pause de midi pour venir et ce n'est pas une première : "Si cela peut aider voire sauver quelqu'un, c'est positif. Et puis c'est important pour ma santé, cela va m'enlever le fer que j'ai en trop dans le corps". Mais quand on demande à ce quinquagénaire comment son sang est géré ensuite, il reconnait l'"ignorer". Catherine Huck, infirmière à l'Etablissement Français du Sang, vient pourtant de lui prélever 480 millilitres de sang en à peine dix minutes. La poche remplie, elle est ensuite placée dans un baque selon une procédure très spécifique : "Les poches ne sont jamais transfusées telles qu'elles. On doit d'abord séparer les différents composants du sang: les plaquettes, les globules rouges et le plasma, de façon à ne transfuser aux malades que la partie du sang qui lui manque. Avec un seul don, on va donc pouvoir préparer trois produits différents qui vont éventuellement soigner trois personnes différentes".

Ces donneurs patientent pendant le prélèvement qui va durer ici moins de dix minutes © Radio France - Nathan Mergy

Le sang est traité avant d'être transfusé

Avant de se retrouver dans le corps du patient, le sang doit être traité et vérifié. Chaque jour, en début d'après midi, un camion vient récupérer les différentes poches à l'Etablissement Français du Sang. Direction Poitiers et Angers, deux centres qui vont éliminer tout risque de contamination pour le malade. Philippe Jardel est médecin et responsable des prélèvements sur le site de Saintes : "on va rechercher la présence possible de maladies comme le Sida, les hépatites B et C mais aussi la syphilis ou encore le paludisme pour ceux qui ont voyagé notamment". Une fois contrôlé, le sang est ensuite redistribué dans les différents sites de la région. Il reviendra à Saintes en 24 heures, mais dans une quantité plus limitée et inférieure par rapport à celle prélevée dans un premier temps : "On prélève à Saintes beaucoup plus que le besoin réel au niveau local. Mais ça permet d'approvisionner les régions où il y a davantage de malades, comme à Paris par exemple. Ça fait partie de notre mission de prélever ce dont les malades ont besoin où qu'ils soient".

Les poches de plasma et de globules rouges sont séparées avant de partir pour être contrôlées dans deux centres différents : à Poitiers et Angers. © Radio France - Nathan Mergy

Il faut toujours avoir une longueur d'avance

Une fois le sang contrôlé, il est ensuite stocké en chambre froide dans un laboratoire au sein de l'Etablissement Français du Sang. Il est enfin disponible et à disposition des hôpitaux, cliniques ou autres maternités de la région qui peuvent en faire la demande. Mais attention, sa durée de vie est limitée. Pour les plaquettes, ce sera cinq jours, les globules rouges eux sont conservés six semaines. L'intérêt est donc de prévoir suffisamment de donneurs pour répondre à la demande : "la difficulté, c'est d'arriver à adapter le niveau de prélèvement au niveau des besoins des malades. On peut les anticiper mais on ne peut pas les définir de manière extrêmement précise, alors il faut toujours avoir une longueur d'avance", souligne le docteur Philippe Jardel. A Saintes, entre 200 et 250 personnes viennent donner leur sang dans cet établissement.

Une fois contrôlé, le sang est stocké dans un laboratoire au sein de l'Etablissement Français du Sang. © Radio France - Nathan Mergy