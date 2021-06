Journée mondiale des donneurs de sang : 2500 poches manquent en Nouvelle Aquitaine

La Journée mondiale des donneurs de sang ce lundi 14 juin, c'est à Anglet à la Maison pour tous. Les donneurs sont grandement espérés et attendus. Les stocks sont bas depuis le déconfinement.

Adrien, donneur engagé et Bérénice de-Brandois infirmière au don du sang à Biarritz

"Cela fait longtemps que l'on n'a pas connu une telle période (...) depuis le déconfinement de mai, nous avons du mal a remplir nos créneaux sur les collectes de sang" explique Christiane Zubeldia, médecin responsable sur le site de Biarritz de l'Etablissement Français du sang.

A cette époque de l'année, l'Etablissement Français du sang devrait avoir une réserve de 10.000 poches sur la région Nouvelle Aquitaine, le compte n'y est pas, avec à peine plus de 7000 poches. "Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu des chiffres aussi bas dans nos réserves" ajoute Christiane Zubeldia. La faute à quoi ? "la seule explication c'est que la désaffection des collectes correspond à la période du déconfinement de mai (...) les gens ont plus pensé à eux, le don est passé au second plan".

Seulement voilà, argumente encore Christiane Zubeldia "les besoins sont toujours là et les opérations qui avaient été mises de côté durant les confinements successifs recommencent et les transfusions de sang augmentent grandement en ce moment. Donner maintenant cela permettrait d'aller jusqu'à mi juillet voire fin juillet". Une poche de sang à une durée de vie de 42 jours. Pour ces professionnelles de la santé, donner maintenant c'est aussi aider à passer cette période estivale toujours critique avec également les départs en vacances.

Baisse nationale des dons de sang, quid des RDV ?

"Nous avons beaucoup moins de monde dans toutes les collectes de France" précise encore Bérénice de-Brandois, infirmière au don du sang sur l'antenne de Biarritz, "certains donneurs ont pris rendez-vous et il ne viennent pas. On va réfléchir à autre chose. Laisser des collectes sans rendez-vous et continuer à garder des collectes avec rendez-vous. Nous allons nous adapter en fonction du lieu de la collecte".

Journée mondiale du don du sang ce lundi 14 juin 2021 © Radio France - Muriel Vitel

A l'occasion de cette Journée mondiale des donneurs de sang ce lundi 14 juin 2021, ce sont en fait 3 journées organisées à Anglet à la Maison pour tous - salle Ansbach, 6 avenue le Bariller : lundi 14 et 15 juin de 15h à 19h - mercredi 16 juin de 9h30 à 13h30. Il faut prendre RDV sur la plateforme mon-rdv-dondesang (pour respecter les règles sanitaires et éviter trop de croisements).

Il faut être majeur, en bonne santé, il n y a pas de contre indication au don de sang après l'injection de vaccin contre la Covid-19. Il ne faut pas venir à jeun et s'hydrater une heure avant ! C'est important. Se munir d'une pièce d'identité.

Si vous avez des questions, un Quizz d'éligibilité est aussi en ligne : https://dondesang\.efs\.sante\.fr/puis\-je\-donner?quiz=0&etape=0