Journée mondiale du sommeil : 3 conseils d'un médecin spécialiste du sommeil à Avignon

L'institut national du sommeil et de la vigilance publie tous les ans en partenariat avec la MGEN une enquête sur le sommeil des français. Cette année l'enquête était ciblée sur le sommeil des enfants et de leurs parents. L'enquête a permis notamment de montrer entre autres que les enfants ont un peu plus souvent un trouble du sommeil (1/3 contre 24 %) lorsque les parents en ont un.

Le Dr Henri Marson est pneumologue dans la clinique Rhône Durance à Avignon. Il est spécialiste des troubles du sommeil et il donne 3 conseils pour passer des meilleures nuits.

Avoir un "rituel"

"Souvenez-vous quand vous étiez petits vous aviez un rituel : une histoire lue par les parents, un passage au toilette, un doudou. En étant adulte vous devez avoir des rituels, c'est important" explique le docteur Henri Marson. De 20 à 30 minutes avant d'aller vous coucher, il faut vous instaurer un rituel pour vous déconnecter petit à petit de votre journée et avoir un meilleur sommeil.

Le pneumologue insiste aussi sur l'importance qu'a la régularité du sommeil. C'est-à-dire qu'il faut se coucher aux mêmes heures en semaine et essayer d'avoir le même nombre d'heures de sommeil tous les jours. Trop se décaler de ses heures de sommeil le weekend peut aussi comporter un danger et provoquer une irrégularité dans le sommeil.

Eteindre les écrans

"Les écrans troublent le sommeil des enfants comme de leurs parents" alerte le docteur Marson. Pour les enfants il conseille de ne pas les exposer à des écrans après 18h tandis que pour les parents il conseille d'arrêter d'utiliser les téléphones, ordinateurs et télés deux heures avant d'aller se coucher.

Consulter

Et pour finir, le pneumologue insiste : lorsqu'on a des troubles du sommeil qui durent il faut consulter. "Les insomnies occasionnelles peuvent arriver mais dès qu'on a plusieurs insomnies par semaine et que cela dure sur plusieurs mois il faut voir un médecin" dit-il. Le Dr Henri Marson rappelle que les troubles du sommeil peuvent être des pathologies et qu'en plus de passer une mauvaise journée lorsqu'on dort mal on peut aussi contracter d'autres problèmes de santé comme les problèmes cardiovasculaires ou encore les états dépressifs.