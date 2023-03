Journée mondiale du sommeil : "On a tous un sommeil qui nous est propre"

Le 17 mars 2023 sera la 23e journée mondiale du sommeil. Plus d’une personne sur trois (34 %) a déclaré la présence de troubles du sommeil au moins trois nuits par semaine selon une étude de Santé Publique France en 2019. "La société a évolué, elle s'est modernisée" explique sur France Bleu Lorraine le docteur Hugo Tête, médecin du sommeil et responsable de l'unité sommeil Bioserenity au CHR de Metz-Thionville. La place de plus importante des écrans dans nos vies contribue grandement à nos nuits courtes. "Les écrans divertissent, ils prennent du temps. Ils diffusent aussi une lumière bleue qui stimule le cerveau et cela finit à décaler le moment du sommeil."

Chacun son sommeil

Alors, c'est quoi, un bon sommeil ? Pour Hugo Tête, il n'y a pas une, mais plusieurs réponse à la question. Tout simplement parce que chaque individu est un cas particulier. "Un bon sommeil est un sommeil qui est calé sur nos rythmes biologiques. On a tous un sommeil qui nous est propre. En général on a besoin de 6h, 7h ou 8h de sommeil. Mais il y a des courts dormeurs et des gros dormeurs." Et les siestes et grasses matinées ? A utiliser avec modération selon le spécialiste, mais utiles "pour ceux qui ont un gros déficit de sommeil."

Un médicament

Et un bon sommeil, ce sont des effets bénéfiques pour la santé, car "Le sommeil est un médicament. Il se passe plein de choses pendant le sommeil : les secretions hormonales, les processus de mémorisation, d'apprentissage. Le cerveau économise son énergie et élimine ses déchets. Il y a aussi les rêves... C'est un monde vaste et encore méconnu !"

Rituels

A chacun ses astuces pour trouver le sommeil. "Tant que le sommeil est correctement positionné dans la journée et en quantité suffisante." De nombreux Français ont recourt aux médicaments pour lutter contre l'insomnie : une personne sur cinq (22 %)selon cette même étude de SPF. Mais certaines recettes ont fait leurs preuves : faire du sport, soigner son environnement de sommeil, couper les écrans... "Et il ne faut pas hésiter à consulter pour les patients qui souffrent de pathologies du sommeil" insiste Hugo Tête.