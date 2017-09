Journée mondiale pour le droit à l'IVG : 671 avortements à Pau l'année dernière

Aujourd'hui c'est la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Un peu plus de 200 000 IVG sont pratiquées chaque année en France. En Béarn, les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse peuvent se rendre à l'hôpital d'Oloron ou à celui de Pau.

En 2015, 203 463 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées en France. Un chiffre stable depuis le vote de la loi Veil en 1975. Chez nous en Béarn, les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse peuvent se rendre à l'hôpital d'Oloron ou à celui de Pau. Le centre hospitalier de Pau a réalisé 671 interruptions volontaires de grossesse l'an dernier. Quasiment deux par jour. On est dans la moyenne nationale.

Ces centres accueillent toutes les femmes, mineures ou majeures, quelle que soit leur nationalité. L'intervention est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Les femmes qui le souhaitent peuvent aussi bénéficier d'un suivi psychologique. La loi prévoit également qu'un médecin, un gynécologue ou une sage-femme conventionnés puissent procéder aux IVG médicamenteuses, mais il y en a très peu en Béarn. Et cela peut poser problème par exemple pour une adolescente qui vit dans les vallées.

Pour certaines femmes, c'est le seul moment où on leur accorde un temps de parole et où on n'est pas dans le jugement - Anne-Marie Saubat, sage-femme