Journée mondiale sans tabac : "on a fait quand même beaucoup de progrès" selon un spécialiste mosellan

Le tabac fait 8 millions de morts par an dans le monde, 75.000 rien qu’en France. Et selon Santé Public France, la cigarette est encore le quotidien d'un quart des adultes dans le pays.

Effets des politiques publiques

C'est encore beaucoup trop, pour autant, "on a fait quand même beaucoup de progrès" reconnait le professeur Francis Raphaël, médecin et tabacologue, créateur en 2005 du Réseau Lorraine Stop Tabac, devenu RESAMET (réseau de santé de Moselle-Est) qu'il préside toujours. Le spécialiste y voit plusieurs explications : l'augmentation du prix du paquet de cigarette, le remboursement par l'assurance maladie des substituts nicotiniques, ou encore le succès grandissant du "mois sans tabac" chaque novembre.

Francis Raphaël salue également l'engagement des villes, comme Thionville en Moselle, qui instaurent des zones interdites à la cigarette comme les parcs publics, les aires de jeux, les abords des écoles ou de certains bâtiments publics. Malgré tout, "la France n'est pas bien placée" explique Francis Raphaël qui cite en exemple des pays anglo-saxons tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande qui ne compte "que 15% de fumeurs quotidiens."

Vapotage contre cigarette

Quel regard porte le médecin sur la cigarette électronique et les vapoteurs, lui qui a été parmi les premiers en Lorraine à proposer, dans son cabinet de Behren-lès-Forbach, une journée de consultation spécialement dédiées à traiter les addictions au tabac ? "Je n'en pense que du bien" dit-il sans détour mais en précisant "quand c'est un moyen dédié pour l'arrêt du tabac." Francis Raphaël y voit "un outil de réduction des risques" même si les effets à long terme du vapotage ne sont pas encore précisément connus. "Il ne faut pas dissuader un fumeur qui a tenté d'arrêter avec les moyens traditionnels et qui s'initie au vapotage. On a des résultats non négligeables."