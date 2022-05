Journée mondiale sans tabac : comment arrêter de fumer ? Une spécialiste répond

Avez-vous tenté d'arrêter de fumer ? Est-ce que vous essayez en ce moment ? En ce mardi 31 mai 2022, journée mondiale sans tabac, le docteur Hélène Defay-Goetz, psychiatre addictologue au centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen, fait un point sur la situation et donne des conseils pour arrêter.

En 2017, la Région parlait de 600.000 fumeurs quotidiens en Normandie. Depuis, il y a eu le paquet neutre, le paquet à 10 €, une prise en charge de la Sécurité sociale pour aider à arrêter de fumer, entre autres. Est-ce que cela a eu des effets bénéfiques ?

Alors, il y a eu des effets bénéfiques indéniables en population générale. Par contre, ce qui reste encore le plus compliqué, ce sont les patients qui souffrent déjà de problèmes psychiatriques, et qui ont beaucoup plus de mal que les autres à arrêter de fumer.

Au niveau des traitements, est-ce qu'il y a eu des changements ?

Beaucoup. Vous avez cité le remboursement des traitements de substitution à la nicotine, qui a permis quand même l'accès à ces soins à pas mal de monde. C'est une aide indéniable. Moi, j'en prescris quasiment tous les jours, y compris en hospitalisation. Et pour ceux qui sont en ambulatoire, ce sont des soins auxquels les gens n'avaient pas forcément accès, parce que c'est coûteux, parce qu'on n'est pas sûr de l'efficacité du traitement.

Justement, on parle beaucoup du coût de la vie en ce moment, avec le plein d'essence ou de diesel qui augmente, pareil pour le panier de courses. Est-ce que c'est coûteux d'arrêter de fumer?

C'est forcément moins coûteux d'arrêter de fumer que de continuer à fumer. Et ça, c'est un levier sur lequel pas mal de patients vont. Il faut les aider à comptabiliser l'argent économisé. Il y a même des applications qui fonctionnent très bien, qui vous aident à quantifier le gain en argent : ce qu'on n'a pas dépensé en ne fumant pas.

Chez nous, en Seine-Maritime et dans l'Eure, vers qui se tourner pour arrêter de fumer ?

En premier lieu, vers le pharmacien, le médecin généraliste, les gens qui vous connaissent bien. Il faut arriver à avoir des supports et un accompagnement de proximité. Le pharmacien est formé pour accompagner. Il va orienter vers les substituts ou pas, donner des conseils diététiques, aussi. Donc vraiment, c'est une prise en charge globale qui est importante, surtout pour les les premiers essais. Après, je dirais que si le premier essai ne fonctionne pas, eh bien c'est là qu'il va falloir se tourner vers des soins peut-être un peu plus spécialisés, des conseils diététiques plus précis, tout l'accompagnement psychologique aussi, qui peut être utile pour arrêter de fumer.

Est-ce que c'est plus physique ou mental d'arrêter de fumer ?

Alors, c'est un peu physique. Mais là encore, les substituts nous aident beaucoup. Quand je parle de substituts, moi je parle des patchs de Nicorette, mais aussi, pourquoi pas, de la vape, un substitut pas encore médicalisé, mais qui est un appui intéressant. Et ce qui est le plus important, c'est la dépendance psychique, qui va empêcher les gens de rester dans leur arrêt. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas reprendre.

Parlons de ces cigarettes électroniques jetables qui arrivent en France. Est ce que ça vous inquiète ?

Alors, ça ne m'inquiète pas tant que ça.

Parce que, ça séduit des jeunes quand même...

Oui, ça séduit les jeunes, effectivement, mais la vape, elle aussi, a séduit un public jeune, pas forcément longtemps. À mon avis, c'est un effet de mode. Ce qui est aujourd'hui le plus inquiétant, ça reste la combustion, la cigarette fumée brûlée qui va, au-delà de la nicotine, entraîner beaucoup, beaucoup de dommages physiques.