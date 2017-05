Journée mondiale sans tabac : et si vous essayiez l'hypnose pour arrêter de fumer ?

Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Chaque année, six millions de personnes meurent dans le monde à cause du tabac, et ça pourrait être huit millions par an d'ici 2030 d'après l'organisation mondiale de la santé (OMS). Et si on essayait l'hypnose pour arrêter ?

Chaque année dans le monde, 6 millions de personnes meurent à cause du tabac. Pourtant, en France, 60 % des fumeurs déclarent vouloir arrêter. Mais comment faire ? Quelles sont les solutions et les aides qui existent ? La journée mondiale sans tabac ce mercredi 31 mai est peut-être une bonne occasion de se renseigner.

Le site gouvernemental tabac-info-service.fr propose les services de tabacologues et peut répondre à une grande partie de vos questions.

C'est le même mécanisme que quand vous avez appris à fumer

Et parmi les autres solutions souvent testées et parfois approuvées par les fumeurs et les anciens fumeurs, il y a l'hypnose. A Dijon, Alain Gasc promet avoir 100 % de réussite sur l'arrêt du tabac grâce à une méthode qui combine l'hypnose et la programmation neuro-linguistique (PNL). Alors comment ça marche ? Une première séance pour faire un bilan tabagique et une deuxième pour entrer en hypnose profonde : " ça joue sur l'inconscient " , explique le praticien. " C'est le même mécanisme que celui par lequel vous avez appris à fumer. Quand vous avez commencé, votre inconscient l'a rejeté, vous avez toussé, et votre inconscient s'est dit qu'il ne voulait pas de cette saloperie. Sauf que vous avez continué, vous avez forcé, et c'est comme ça que vous avez appris à votre inconscient à fumer. L'hypnose et la PNL vont servir à reprogrammer l'inconscient. "

Et Alain Gasc veut désacraliser l'hypnose : " c'est un état naturel, on se trouve dans cet état 8 à 10 fois par jour. C'est ce qui arrive par exemple quand vous êtes au volant, que vous arrivez chez vous, et que vous vous demandez comment vous êtes arrivés là. Ou quand vous êtes plongés dans un bon livre ou dans un bon film et que vous n'entendez rien de ce qui se passe autour de vous. "