Journée mondiale sans tabac : "Il faut environ 5 essais pour arrêter de fumer" juge un addictologue grenoblois

"Il faut environ 5 essais pour arrêter de fumer", estime ce mercredi 31 mai l'addictologue isérois Olivier Jenny, invité de France Bleu Isère en cette journée mondiale sans tabac.

"C'est le moment d'essayer d'arrêter, ou le moment du 2e ou 3e essai et puis un jour on va y arriver. Il ne faut surtout pas culpabiliser si on n'y arrive pas une fois", rappelle Olivier Jenny. Pas étonnant dans ces conditions que le nombre de fumeurs se maintienne à "un niveau élevé" en France : en 2022, notre pays comptait "12 millions de fumeurs quotidiens", annonce Santé publique France

De nombreux ateliers et stands d'informations aujourd'hui au CHU de Grenoble, à l'hôpital Sud, ou encore à Voiron.