Journée mondiale sans tabac : toujours de nombreux patients au centre de tabacologie de Colmar

C'est la journée mondiale sans tabac ce vendredi 31 mai. La cigarette qui est la cause d'un décès sur huit en France. Au centre de tabacologie de Colmar, les fumeurs qui veulent arrêter sont toujours aussi nombreux lors des consultations. On leur propose plusieurs méthodes pour arrêter.

Colmar, France

Aujourd'hui, ce vendredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Une journée qui est dédiée cette année à la santé pulmonaire. Le tabac qui a fait 75 000 morts en 2015 en France, c'est la cause d'un décès sur huit.

Pour tenter d'arrêter de fumer, mieux vaut se rendre dans les centres de tabacologie où vous serez suivis et pris en charge par du personnel médical.

Toujours du monde au centre de tabacologie de Colmar

Tout au long de l'année, le centre de tabacologie de Colmar ne désemplit pas. Tous les jours, ce sont une dizaine de fumeurs qui viennent en consultation pour tenter d'arrêter la cigarette. Ils sont pris en charge par des médecins, infirmières, psychologue, sophrologue.

Il y a régulièrement des pics de fréquentation, lorsqu'il y a des campagnes de prévention menées par le ministère de la santé, la hausse régulière du prix du tabac fait aussi augmenter les consultations.

Des dessins réalisés par des enfants dans le centre de tabacologie © Radio France - Guillaume Chhum

Au moins trois méthodes sont proposées aux patients explique le docteur Claire Denis Boilly Copier

Il n' y a pas de techniques réservées aux grands et petits fumeurs. On va adapter les doses. Les fumeurs ont tous la volonté d'arrêter, mais la dépendance à la nicotine est parfois difficile à gérer," le docteur Claire Denis Boilly, médecin au centre de tabacologie

Le personnel est là pour les écouter et leur proposer des méthodes pour arrêter de fumer. Il n'y a pas une méthode miracle, c'est en fonction du patient. Généralement, ce sont trois méthodes qu'ils peuvent suivre : les substituts nicotiniques, le médicament le Champix et la vaporette. C'est à lui de faire son choix.

Pas évident d'arrêter de fumer

Dans ces consultations, il y a des patients qui ont du mal à arrêter de fumer, malgré les techniques suivies. C'est le cas de Jean-Louis, ce Colmarien de 54 ans n'arrive pas à se débarrasser de sa cigarette. Cela fait 5 ans qu'il fréquente le centre de tabacologie, il fume toujours une dizaine de cigarettes par jour contre 30 au plus fort de son tabagisme.

Les enfants sont aussi sensibles à la lutte contre le tabagisme © Radio France - Guillaume Chhum

Jean-Louis a du mal à se débarrasser de la cigarette Copier

Ce que je fais, c'est de m'occuper au maximum et ne pas avoir tout de le temps des cigarettes sur moi. C'est un combat et il faut que j'arrête, sinon ça va mal tourner," Jean-Louis, un fumeur

Rendez-vous le 4 juin à Colmar

Le centre de tabacologie de Colmar organise une sensibilisation aux dangers du tabac. Cela se passe devant l'hôpital Pasteur, le 4 juin prochain. Des médecins, infirmières, psychologues et diététiciennes seront là pour répondre à vos questions.

Le centre de tabacologie de Colmar est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

Il est situé au 33 avenue de la Liberté à Colmar.