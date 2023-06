Journée nationale autour du don d'organes : "On peut donner même au-delà de 90 ans", assure le CHU de Grenoble

Le don d'organe, il faut en parler : c'est le message du jour, en cette journée nationale de réflexion autour du don d'organes ce jeudi 22 juin. Car si la loi stipule que nous sommes tous donneurs présumés, les médecins demandent toujours l'avis de la famille, qui refuse dans 30% des cas, c'est presque un record en Europe. Alors que le nombre de personnes en attente d'une greffe ne cesse de croître, y compris en Isère.

"Sur le CHU de Grenoble, la liste d'attente était de 699 personnes pour le rein, 53 patients en liste d'attente hépatique, pour le foie et 10 patients en liste d'attente pour le cœur" liste le docteur Marc Padilla, néphrologue, responsable de l’unité de Coordination des prélèvements d’organes et de tissus, au CHU de Grenoble. "La liste s'allonge d'année en année : au niveau national, il y a actuellement 28.000 personnes en attente de greffe et la liste s'allonge d'année en année".

Pas de limite d'âge pour donner

L'Agence de la biomédecine invite donc chacun à demander à ses proches s'ils sont donneurs d'organes, c'est le moyen le plus efficace pour que leur choix soit respecté le moment venu. D'autant plus qu'on peut donner même à un âge avancé.

"Il n'y a plus vraiment de limite d'âge aujourd'hui. Le donneur le plus âgé en France avait plus de 90 ans", explique Marc Padilla. "On fait vraiment à chaque fois une évaluation des organes potentiellement prélevables et cela va permettre de savoir si on peut donner ou pas".