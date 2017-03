Journée nationale de l'audition sans smartphones dans deux collèges gardois

C'est la vingtième journée nationale de l'audition ce jeudi. L'occasion pour les spécialistes de sensibiliser les jeunes gardois. Selon une enquête JNA-Ifop l'écoute prolongée de musique sur smartphone présente des risques, surtout chez les 15-17 ans.

Journée sans smartphone dans deux collèges gardois, à Beaucaire et Bagnols-sur-Ceze ce jeudi ! Objectif : faire prendre conscience aux jeunes des risques auxquels ils s'exposent.

Selon une enquête Ifop- JNA (journée nationale de l'audition) publiée à l'occasion de la 20e journée nationale de l'audition, 91% des adolescents utilisent leur téléphone pour écouter de la musique. Et plus de la moitié (65%) des 15-17 ans préfèrent les oreillettes au casque. Or cet accessoire peut-être nocif pour les oreilles.

"Les baladeurs à haute dose, toute la journée, fatigue l'oreille" explique Thomas Bertret, audioprothésiste à Nîmes, "à terme, cela crée des pertes auditives, et quand ils auront 50 ans, ils entendront comme des personnes de 60 ans".

Un quart des adolescents ont déjà ressenti des acouphènes ou la sensation d'oreilles bouchées suite à un usage prolongé du casque. Pourtant, un tiers des 15-17 ans ne pense pas que l'"écoute prolongée de la musique avec un casque ou des oreillettes" représente un risque pour la "santé auditive".

Pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes , des dépistages gratuits ont eu lieu un peu partout en France ce jeudi. A Nîmes ce professionnel a reçu le public à la résidence La Camargue, près des Costières.