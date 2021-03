Journée nationale de l'audition : la crise du Covid a aggravé notre santé auditive

Entre télétravail et report des consultations pour effectuer un diagnostic auditif, la santé auditive des Français s'est dégradée durant la crise du Covid-19, selon l'enquête Ifop pour l’Association Journée Nationale de l’Audition publiée à l’occasion de la 24e édition Jeudi 11 mars 2021.

C'est un "retour en arrière très négatif" en termes de santé publique pour experts de l’association JNA. Malgré l'amélioration de la prise en charge des prothèses auditives depuis le 01er janvier, l'audition a été relégué au second plan derrière les préoccupations liées au Covid-19.

Alors que les rôles fondamentaux des mécanismes de l’oreille sur le fonctionnement du cerveau et la qualité de vie sociale commencent à être mieux compris par les seniors, les actifs et les jeunes, 12% des français ont reporté leur rendez-vous auprès d’un médecin ORL pour réaliser un bilan auditif, en raison de la crise sanitaire.

La crise a également amplifié les difficultés de compréhension de la parole, à cause du port du masque (81% des français), ou en raison du télétravail et des formations en distanciel. Cela s'explique par l'utilisation d'écouteur de mauvaise qualité, ou des hauts parleurs de l'ordinateur.

"La durée d'écoute est ainsi plus prolongée auprès des 18-24 ans et des télétravailleurs, 30% et 23% déclarant respectivement une écoute supérieure ou égale à 2 heures par jour" précise l'ifop.