À Nancy des collégiens sensiblisés à la perte de l'audition

Ce jeudi 9 mars c'est la Journée Nationale de l'Audition. À cette occasion un groupe d'expert alerte sur les risques élevés de troubles de l'audition chez une population de plus en plus jeune. À Nancy des élèves du collège Guynemer ont participé à des ateliers sur la santé auditive.

À l'occasion de la 20ème Journée Nationale de l'Audition (JNA) ce jeudi 9 mars, des élèves de 6ème du collège Guynemer ont participé à des ateliers de prévention sur la santé auditive avec notamment des tests d'audition au CHRU de Nancy. Une action nécessaire lorsque l'on sait que les oreilles des jeunes sont en train de vieillir de manière prématurée. Selon une étude IFOP avec l'association JNA, au moins un jeune sur deux entre 15 et 17 ans souffre de bourdonnement et de sifflement dans les oreilles. Ils sont souvent exposés à des sons trop forts.

Écouter de la musique "dès le réveil" avec un smartphone

La nouvelle génération est beaucoup plus touchée par la dégradation de l'audition qui est en partie liée à l'utilisation de smartphones avec lesquels les jeunes écoutent de la musique. Au collège Guynemer, quand l'infirmière demande aux 25 élèves de 6èmeD s'ils écoutent de la musique avec leur smartphone, la majorité de la classe lève la main. Dans cette classe certains élèves écoutent de la musique dès le réveil et aussi "durant le trajet pour aller au collège et le soir " raconte Rizavdi. À la sortie du collège Fatoumata écoute même "la musique fort pour ne pas entendre les voitures". Cette utilisation du smartphone a déjà des conséquences chez certains de ces jeunes, âgés pour la plupart de 11 ans, qui "se plaignent fréquemment de gênes auditives ou de bourdonnements d'oreilles" rapporte Jessica Di Concetto l'infirmière de l'établissement. Au collège Guynemer, l'utilisation du téléphone portable est interdite.

La perte d'audition est irréversible

À la fin de la journée les élèves ont compris que perdre de l'audition est irréversible. Et pour éviter d'endommager leur ouïe l'infirmière du collège leur a donné quelques conseils :

Il faut favoriser les casques et éviter les écouteurs qui rentrent dans les conduits auditifs, ne pas écouter fort la musique [...] et en présence de bruit se protéger avec des casques de protection ou des bouchons d'oreilles qui peuvent être trouvés en pharmacie." - Jessica Di Concetto- infirmière

Malgré ces précautions le volume sonore peut tout de même être élevé au collège Guynemer, que ce soit dans la cantine ou même parfois en classe. La meilleure solution reste alors pour les élèves d'être attentif et surtout silencieux.