Des centaines d’événements sont organisés ce samedi 6 octobre partout en France dans le cadre de la 9e Journée nationale des aidants. 11 millions de Français prennent soin d'un proche, malade, âgé ou fragilisé et un sur deux souffre de stress, d'anxiété et de surmenage.

Troubles du sommeil, anxiété, fatigue, douleurs articulaires, troubles musculosquelettiques... S'occuper d'un proche fragilisé peut avoir des conséquences sur la santé des aidant(e)s.

Pour sensibiliser le grand public et informer les 11 millions de Français concernés sur leurs droits et les solutions existantes, des centaines d'événements sont organisés partout en France ce samedi dans le cadre de la 9e édition de la Journée nationale des aidants.

La santé des aidants sacrifiée

D'après les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, trois quarts des aidants qui consacrent plus de 20h par semaine à leurs proches disent souffrir de stress, d'anxiété et de surmenage. Des symptômes partagés par la moitié de celles et ceux qui sont aux côtés de leurs proches 10h par semaine. 63 % des aidants accompagnant un proche atteint d’un cancer rapportent en outre un impact quotidien sur leur sommeil selon un rapport publié par la Ligue contre le cancer.

Souvent épuisés psychologiquement par la tâche, certains aidants souffrent aussi de troubles musculosquelettiques ou de douleurs articulaires. Les jeunes ne sont pas épargnés à en croire une enquête IPSOS / Novartis réalisée en 2017 : 44% affirment avoir mal au dos et aux bras.

Les aidants ignorent leurs droits

Le soutien aux aidants familiaux est l'un des objectifs de la future réforme sur le financement de la dépendance. La ministre des Solidarités Agnès Buzyn a lancé lundi une concertation "d'ampleur inédite" devant mener à une loi sur ces questions avant fin 2019.

En attendant, pour rompre l'isolement des aidants et les informer sur les dispositifs qui peuvent les soulager (congé spécifique, allocation...) le collectif de la journée nationale des aidants a ouvert une ligne téléphonique dédiée jusqu'au 8 octobre. Assistantes sociales, psychologues, conseillères en économie sociale et familiale : les équipes des Ressources Mutuelles Assistance (RMA) sont disponibles pour répondre aux questions au 09 69 39 74 70 (prix d’un appel local).