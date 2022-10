Journée nationale des aidants : "Nos sorties, nos envies, tout est plus compliqué", témoigne une Iséroise

C'est un rôle qu'ils n'ont pas choisi mais qu'ils assument tous les jours : les aidants familiaux , qui s'occupent au quotidien d'un parent handicapé, âgé ou malade. Ils seraient entre 8 et 11 millions en France, de plus en plus désemparés et manquant de soutien. Exemple en cette journée nationale des aidants avec une Iséroise, Marie-Thérèse, habitante du secteur de la Tour du Pin et qui s'occupe de son mari, 85 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer.

France Bleu Isère : Expliquez-nous d'abord concrètement l'impact au quotidien pour vous ? C'est quoi pour vous être aidant ?

Marie-Thérèse : Mes difficultés aujourd'hui - car ça change presque tous les jours - consistent surtout à accepter le changement par rapport à ma vie d'avant. Notre amour est différent. Avant, on prenait nos décisions ensemble, on avait une vie commune. Maintenant, c'est plus difficile. Il y a des échanges de tendresse ou de moments partagés, mais on ne peut plus prendre les décisions ensemble.

Cela fait sept ans que ça dure. Vous sentez que ça a un impact, nous seulement sur votre vie de couple comme vous l'expliquez, mais aussi sur votre santé à vous ?

Ma santé oui, mais c'est surtout ma liberté disposer de mon temps qui en pâtit. Je ne peux plus me projeter dans mes rêves comme on le faisait avant. Nos sorties, nos envies, tout est plus compliqué, il faut toujours anticiper, penser à ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire.

Est-ce que vous bénéficiez, Marie-Thérèse, d'une aide financière ou d'un accompagnement quelconque ? Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Avez-vous pu en bénéficier ?

Oui, un petit peu. L'APA (l’Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet notamment d'avoir une aide à domicile. Mais ça ne complète pas les dépenses qu'on peut avoir.

Et est ce que vous vous arrivez malgré tout cela à penser à vous de temps en temps ? Ou est-ce que le quotidien est rempli par cette aide à votre mari ?

Mon temps est rempli par l'aide de mon mari. C'est vrai que je ne peux plus disposer de mon temps. Partir une journée entière, c'est plus difficile et il faut prévoir une prise en charge. Bon, la famille est là souvent pour nous aider ou compléter. Mais enfin, c'est tous les jours que je dois penser à l'organisation du quotidien de mon mari, à se projeter et à anticiper tout ce qu'on a à faire.

Une charge mentale importante, on le comprend. De quoi vous auriez besoin alors ? Il existe des associations, des groupes de parole par exemple... De quoi vous auriez besoin ?

Actuellement, je suis soutenue par l'association Alzheimer qui m'apporte beaucoup. Il y a des ateliers de mémoire, de détente, des groupes de parole aussi. Et on rencontre des personnes qui sont dans les mêmes difficultés que nous. Donc on peut se poser un peu, faire part de notre vécu, de nos expériences et peut-être d'apporter des solutions à certaines personnes.