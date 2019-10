Journée nationale des aidants : une après-midi de formation à Tours

Les aidants, ces personnes qui prennent soin d'un membre de leur entourage perdant son autonomie, sont à l'honneur ce vendredi 4 octobre. La ville de Tours, le département et différentes associations et mutuelles organisent une après-midi de conférences pour la 10e journée nationale des aidants.

Tours, France

Des conférences, une pièce de théâtre interactive et des temps d'échanges avec des associations. Pour la 10e journée nationale des aidants, une après-midi leur est consacrée au centre de vie du Sanitas à Tours. L'objectif est pour les personnes qui s'occupent déjà d'un proche de venir chercher de l'aide et de l'accompagnement. Pour les autres, la journée doit permettre de mieux connaître le rôle d'aidant familial.

Être aidant c'est une charge mentale. L'aidant s'oublie dans cette charge qu'il a" - Christèle Entraigues, coordinatrice de la plateforme de répit et de soutien des aidants Bulle d'R.

"Les aidants ont besoin d'aide." C'est le message que veut faire passer Christèle Entraigues, la coordinatrice de la plateforme de répit et de soutien des aidant Bulle d'R. Pour elle, les proches d'une personne malade vont assez naturellement s'occuper d'elle, mais ce n'est pas forcement facile et il y a parfois des risques. "Être aidant, c'est une charge mentale. L'aidant s'oublie dans cette charge qu'il a", assure-t-elle. Ils risquent plus d'avoir des maladies chroniques et de se mettre eux même en danger. Ce qui peut être au détriment du malade dont ils s'occupent. Des associations prennent parfois en charge la personne aidée pour permettre à l'aidant de faire une pause. Un répit salutaire pour Pierre. "Ce que j'apprécie surtout c'est d'avoir deux demi-journées par semaine pour me décontracter. Je vais à mon club et pendant trois heures j'ai l'esprit complètement dégagé", certifie le retraité. Sans cela, il ne sait pas s'il pourrait tenir.

Se former à être aidant

Grâce aux associations, Jean s'est formé pour mieux s'occuper de sa femme atteinte d'Alzheimer, notamment mieux communiquer. "Quand elle a besoin de quelque chose, elle a tendance à partir dans une histoire qui correspond à rien. Il ne faut pas la contrer. Il faut toujours aller dans son sens et essayer de trouver d'autres solutions pour la comprendre. Il ne faut pas les buter ces personnes, sinon elles deviennent plus ou moins agressives. C'est plein de choses comme ça qu'on apprend", raconte-t-il. Des conseils qui peuvent ensuite servir à toute la famille. "Mon fils s'est rendu compte petit à petit qu'elle ne faisait pas exprès. C'est comme ça, il faut savoir. On apprend. On est apprenti tous les jours", ajoute-t-il avec émotion. Il l'affirme en tout cas, rencontrer d'autres aidants et se former lui a beaucoup servi.

Renseignements : 02.47.25.91.16. ou par mail : plateformerepit.cajou@orange.fr. L'après-midi a lieu au centre de vie Sanitas, 10, place Neuve à Tours, de 13 h 45 à 17 h 30.