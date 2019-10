Journée nationale du don d'organes, tout concernés, tous donneurs

Le don d'organes : tous concernés. C'est le message de cette nouvelle journée mondiale du don d'organes et de la greffe, instaurée depuis 2005 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).En France, les dons ont reculé l'an dernier pour la première fois depuis huit ans, une baisse de 5%. En France, donner ses organes est un geste altruiste, anonyme et gratuit.

Tous concernés, tous donneurs

En France, il n'existe pas de registre du "Oui", mais bien un du "Non" pour le don d'organes. Si vous ne voulez pas donner, il faut vous inscrire sur le registre national des refus. 30% des Français disent ne pas vouloir faire don de leurs organes après leur décès, mais tous ne sont pas inscrits dans ce fichier. En pratique, les médecins demandent donc l'avis de la famille du défunt avant de prélever foie, rein ou poumons, d'où l'importance d'en discuter avec vos proches.

Plus on en parle, et plus on donne

Les médecins sont formels : plus la parole se libère et plus les Français sont enclins à donner leurs organes. Aujourd'hui, la France est encore en tension et les dons manquent, notamment pour les greffes de reins. Chaque année, 10.000 patients sont en attente d'une greffe de rein, mais seulement 3500 sont pratiquées. Pourtant le rein est l'organe que l'on greffe le plus en France, suivi du foie, du cœur et des poumons. Au total, plus de 25.000 Français sont en attente d'une greffe chaque année.