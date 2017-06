Journée nationale du pied : faites examiner vos pieds gratuitement !

Ce jeudi 8 juin, c'est la journée nationale du pied. Les podologues proposent des consultations gratuites à Niort. Souvent oubliés dans les chaussures, ils sont pourtant la clé de certains maux.

Tout votre corps repose sur eux : vos pieds ! Malmenés dans des chaussures inconfortables, ils sont un peu les oubliés dès qu'il faut aller chez le médecin. Pourtant les pieds sont aussi à l'origine de nombreux maux s'ils ne sont pas soignés à temps.

Le risque c'est de se créer des maux ailleurs. Par exemple, une douleur au pied qui va vous handicapez au niveau de la marche, vous oblige à compenser et quelques mois après vous allez avoir mal au genou, explique Caroline Sicard-Bujon podologue à Poitiers

Les douleurs sont pourtant simples à éviter. La plupart du temps il suffit de quelques gestes simples, comme se couper les ongles régulièrement pour éviter les infections.

Le choix de la paire de chaussure est aussi un enjeu primordial !

Pour les femmes éviter les talons aiguilles, trop fins et ceux au-delà de 5 centimètres de hauteur - conseille la spécialiste

Le risque c'est la déformation à long terme de la voûte plantaire. Le pied est pourtant précieux, car s'il peut provoquer des douleurs il peut aussi en soulager. C'est en tout cas le credo de la réflexologie. "Notre but est de rééquilibrer l'ensemble du système", explique Sylvaine Dufour. Cette praticienne travaille sur les troubles digestifs, du sommeil, ou encore des migraines, grâce à la stimulation des points sur le pied.

Les orteils correspondent au crâne, le talon au ventre

Avec plus de 7 000 terminaisons nerveuses, il permet d'agir sur l'ensemble du corps. "Les orteils correspondent plus au crâne, le talon au ventre et aux douleurs gynécologiques", décortique Sophie Birot, réflexologue à Poitiers. Autant dire que prendre soin de soi commence par prendre soin de ses pieds.

Pratique : En cette journée nationale de la santé du pied, les podologues en Deux-Sèvres proposent des diagnostics gratuits dans les locaux de la CPAM de 9h à 16h30 à Niort.