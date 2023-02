Journée noire dans les cabinets de médecins généralistes en Côte-d'Or ce mardi 14 février

Sauf urgence, il sera très compliqué d'obtenir un rendez-vous chez votre généraliste ce mardi en Côte-d'Or. Journée noire et qualifiée "d'historique" dans les cabinets de médecins, appelés à cesser le travail par les six syndicats de la profession, et à manifester devant le Sénat à Paris, où l'examen de la loi Rist (du nom de sa rapporteuse, la députée Renaissance du Loiret Stéphanie Rist) doit démarrer dans l'après-midi.

ⓘ Publicité

Ce texte "pour l'amélioration de l'accès aux soins" voté à l'unanimité à l'Assemblée en première lecture le 19 janvier dernier prévoit un accès direct pour les patients à certaines professions paramédicales (kinésithérapeutes, ophtalmologistes, infirmières), sans ordonnance du médecin traitant. Une mesure vécue comme une provocation par les médecins.

"On ne peut pas faire de médecine sans médecins"

Par exemple, on pourrait à terme aller directement consulter un kiné, sans passer par la case médecin généraliste, comme l'exige le parcours de soins aujourd'hui. Ces kinés seraient par ailleurs habilités à prescrire directement des examens complémentaires à leurs patients.

"On ne peut pas faire de médecine sans médecins", commente Anne-Laure Bonis, médecin à Dijon et présidente du syndicat MG France. "On ne peut pas orienter et prendre en charge les patients correctement, sans un diagnostic, sans une prise en charge globale par son médecin traitant. Donc, le 14 février, il va y avoir une très très grosse manifestation à Paris et la plupart des cabinets seront fermés. On est très en colère. La loi Rist, c'est une non-reconnaissance du médecin traitant. C'est un des signes parmi les autres de l'élimination du médecin traitant."

Les syndicats soutenus par le conseil de l'Ordre

Le syndicat MG France s'attend à plus de 70% de grévistes chez ses adhérents en Côte-d'Or. A l'unisson de cette inquiétude profonde, le conseil de l'ordre des médecins dénonce une mesure absurde, voire dangereuse, à l'image de son président départemental Jean-Henri Perrin. "On veut déposséder les médecins de leurs pouvoirs. C'est vrai qu'il y a un pouvoir médical qui existe, mais qui est justifié à partir du moment où vous avez fait quatorze ans d'études. Pour certains, je pense qu'on a un peu plus la connaissance qu'un paramédical qui va faire deux ou trois années d'études et qu'on va former pour être un futur médecin en six mois. C'est d'une absurdité et d'un danger absolument énormes pour les patients."

Une vision qui tranche avec la satisfaction affichée le président en Côte-d'Or du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Nicolas Dutartre : "le fait d'avoir un accès direct permettrait effectivement de laisser du temps médical aux médecins, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour faire vraiment un travail médical et non pas simplement faire des ordonnances de rééducation ou des choses comme ça."

Et il se veut rassurant sur les dangers mis en avant par les médecins : tout cela se fait "dans le but de former les kinés pour de toutes façons renvoyer (le patient) vers le généraliste quand il y aura un souci ou si ce n'est pas du tout une affaire de rééducation. Les gens peuvent aussi aller chez le kiné en pensant avoir une réponse alors que ce n'est pas du tout notre compétence."

Hausse de la consultation : négociations toujours au point mort

La colère des médecins attisée aussi par le blocage des négociations avec l'Assurance maladie sur l'augmentation du tarif de la consultation. Le collectif "médecins pour demain" réclame 50 euros, la sécu propose 26,50 euros. Le député Renaissance de la Côte-d'Or Benoît Bordat, qui recevait le conseil de l'ordre des médecins à Dijon ce lundi, estime qu'il faut aller plus loin. "1,50 euros, c'est rien, il y a un juste milieu à trouver" dit-il.