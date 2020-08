Journée noire sur l'A7 : les gendarmes distribuent des kits sanitaires aux vacanciers

La circulation a atteint un niveau record samedi, classé noir dans le sens des départs. Bison Futé a enregistré 820 kilomètres de bouchons cumulés à la mi-journée. Sur l'aire de Mornas sur l'A7 près d'Orange, les gendarmes ont distribué des kits sanitaires et sensibilisé les vacanciers.

Journée noire sur l’A7 : les gendarmes distribuent des kits sanitaires et font de la prévention sur l’aire de Mornas

Pour ce deuxième week-end de chassé-croisé, les premières difficultés ont été constatées très tôt samedi matin avec des ralentissements en vallée du Rhône sur l'A7 depuis le sud de Lyon jusqu'à Orange. A la mi-journée, il vous fallait près de quatre heures pour faire Lyon - Orange au lieu d'1h35 habituellement. Dans le sens inverse, il fallait 4h30 pour rejoindre Lyon depuis Orange.

Jusqu'à 6000 véhicules/heure sur l'aire de Mornas

Sur l'aire de Mornas sur l'autoroute A7 près d'Orange, on enregistre jusqu'à 6000 véhicules/heure. Ce samedi, les gendarmes ont mené une opération de distribution de kits sanitaires. Ils ont donné 500 kits comprenant deux masques, des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique.

Pauline est partie de Valencienne la veille au soir, elle a trois enfants en bas âge et le trajet commence à être long. "Il fait très chaud et les enfants commencent vraiment à s'agiter. Avec cette chaleur, le masque est très difficile à supporter", explique-t-elle, tout en jugeant l'opération des gendarmes plutôt intéressante. "Cela va peut-être permettre à ceux qui n'ont pas de masque ou qui ne veulent pas en mettre, de les inciter à appliquer les gestes barrières".

Les gendarmes distribuent masques et gel hydroalcoolique et en profitent pour délivrer des messages de prudence © Radio France - Isabelle Gaudin

Séances photos au volant de la mégane RS

Après avoir pris leur kit sanitaire, les familles font une séance photo. Il faut dire qu’avec leurs motos et surtout leur mégane RS , les gendarmes ont leur petit succès. Issa, 5 ans, n’est pas peu fier de se mettre au volant du bolide, son frère fait les bruitages : "vroum vroum... Cette voiture, elle sert à attraper les voleurs", affirme-t-il.

Le chef d’escadron de sécurité routière de Vaucluse, Jean-Pierre Ayassa regarde la scène avec un regard amusé : "La mégane fait toujours son effet sur les stands auprès des enfants, mais aussi des plus grands. Elle monte à 260km/h, conduite par des pilotes chevronnés".

Les enfants se succèdent au volant de la mégane RS des gendarmes pour faire une photo souvenir © Radio France - Isabelle Gaudin

Un dimanche orange en vallée du Rhône

La situation s'améliore ce dimanche, la journée est classée verte au niveau national et orange dans le Sud-Ouest, la vallée du Rhône et l'arc méditerranéen dans le sens des départs. Bison Futé prévoit aussi du vert dans le sens des retours au niveau national, sauf là aussi, pour l'arc méditerranéen et la vallée du Rhône, classés orange.