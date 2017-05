Journée sans tabac : selon une étude les étudiants bordelais fument plus que la moyenne nationale

Le tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde selon l'OMS. Des chercheurs des universités de Bordeaux et Paris ont mené une étude sur le tabagisme chez les jeunes. Et selon cette étude, les étudiants bordelais fument un peu plus que la moyenne française.

"On a environ 30 % des étudiants qui fument à Bordeaux contre 22 % au niveau national selon une précédente étude" explique Christophe Tzourio, professeur à l'Université de Bordeaux et investigateur principal de l'étude i-Share. Une légère différence pour le chercheur, mais qui met en lumière un chiffre encore trop élevé :"30 % des jeunes qui fument, c'est trop. On ne peut pas se contenter de ça."

Arrêter est difficile pour les étudiants

Selon l'étude i-Share, plus de la moitié des étudiants veulent arrêter de fumer mais dans 48% des cas le projet est "repoussé à plus tard". "En réalité il n'y a que 5% des étudiants interrogés qui sont en train d'arrêter en 2017, explique Christophe Tzourio. C'est presque impossible d'y arriver tout seul, ils ont besoin d'aide extérieure. Les étudiants ont souvent peu de moyens pour y arriver ou pas le temps."

Concernant la cigarette électronique dont l'usage est en baisse, i-Share est en train de mener une étude pour voir si elle incite les jeunes à commencer à fumer.