Journée séduction pour la ville de Sens qui souhaite garder ses internes à l'hôpital

Opération séduction à Sens : tous les acteurs locaux de la santé, de la ville de Sens à l'agence régionale de Santé se sont réunis ce samedi pour proposer aux internes du département de l'Yonne une visite de ce qu'il y a de mieux à faire dans le territoire : la visite de la cathédrale de Sens, une compétition de karting, un laser quest, la visite d'un domaine viticole et enfin, une soirée au domaine des Sénons, près de Sens. Tout est fait pour donner envie à ces futurs médecins de rester dans l'Yonne après leur passage chez nous, le temps de leur formation sur les terres icaunaises car à l'hôpital de Sens, on manque terriblement de médecins.

Éviter la fuite des cerveaux

Pour Céline Barbosa, directrice adjointe du centre hospitalier, garder les internes est vital pour l'hôpital de Sens : "Nous avons beaucoup de postes vacants, nous avons besoin d'attirer ces praticiens et les maintenir dans leurs postes. On s'organise quand même pour maintenir la continuité des soins, c'est pour ça que l'on a des médecins étrangers qui contribuent aux soins en France. Que les médecins soient Français ou étrangers, l'objectif est qu'ils se sentent bien dans notre territoire et qu'on puisse les stabiliser."

Il y a d'ailleurs dans cette recherche un autre intérêt : la qualité des soins pour le patient explique Céline Barbosa : "Pour nos patients, quand ils consultent à l'hôpital, ils peuvent revoir le médecin qu'ils ont vu lors de leurs consultations précédentes."

Dans l'Yonne, il manque plus de 70 médecins généralistes selon une étude de l'Association des maires ruraux de France. Paul-Louis commence son premier semestre d'internat en tant que médecin généraliste dans trois cabinets du département. Il est prêt à s'installer ici car il est originaire de Sens : "On est dans l'axe Paris-Dijon-Lyon, c'est une région agréable, y'a pire !"

Venir dans l'Yonne, c'est y croire

Luc Burski est médecin généraliste à Sens depuis 15 ans. Il se bat pour faire revenir des professionnels de santé dans son département : "La tentation est grande quand on a son diplôme. Venir dans l'Yonne, c'est y croire et avoir ses racines, sa vie ici."