Journée nationale des aidant.e.s : "On est le patient de l'ombre, invisible"

A l'occasion de la journée nationale des aidant.e.s, France Bleu Pays de Savoie vous propose une matinale spéciale ce jeudi 6 octobre. De 8h10 à 8h30, appelez-nous au 0 806 00 10 10 pour réagir ou poser vos questions à nos deux invitées : Marie-Sophie Pinget, psychologue à Accueil Savoie handicap et Aude Messifet, cheffe de service du pôle personnes âgées et handicapées au Département de la Savoie.

11 millions d'aidants en France

Vous êtes plus de 11 millions à aider au quotidien un de vos proches. Sandra a été aidante de son mari, victime d'un AVC, pendant de longs mois. Il est décédé il y a moins d'un an. "On est le patient de l'ombre, on est invisible, explique-t-elle la voix enrouée, On ne peut pas se plaindre parce que vous vous dites que c'est votre mari qui va mal. Donc on n'a pas le droit, enfin on s'interdit ! On s'interdit de se plaindre parce qu'il faut que ça aille bien parce que l'autre il est pire que nous."

Je n'ai pas le choix parce que sinon je dois délaisser ma mère et je ne peux pas

Depuis mars, Sandrine est aidante de sa maman, atteinte de la maladie de Charcot. Et ces sept mois ont été très compliqués pour la jeune femme. "Je me sens très mal, mon quotidien c'est d'aller voir ma mère dès son réveil à 8h et ensuite je rentre chez moi vers 23h, tous les jours. C'est un métier voilà j'ai arrêté de travailler, mon travail me manque énormément mais je n'ai pas le choix parce que sinon je dois délaisser ma mère et je ne peux pas", raconte-t-elle.

