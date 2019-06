Journée spéciale don d'organes : comment signifier sa volonté ou son refus de donner ?

A deux jours de la journée nationale du don d'organes samedi, France Bleu et France 3 vous proposent une journée spéciale pour en parler ce jeudi 20 juin. Comment faire si on veut donner ou dire qu'on ne veut pas donner ? France Bleu vous explique tout.

Deux jours avant la journée nationale du don d’organes qui a lieu ce samedi, France Bleu et France 3 vous proposent, ce jeudi 20 juin, une journée spéciale pour aborder cette question souvent taboue et pour sensibiliser le plus grand nombre, avec des témoignages de greffés, mais aussi des explications et des réponses à vos questions. Comment faire pour signifier sa volonté ou son refus de donner ses organes si un décès brutal se produit ? France Bleu vous indique les démarches à suivre.

à lire aussi Comment se déroule un don d'organe après un décès ?

Si on souhaite donner ses organes

Si on veut donner sers organes, c'est simple : il n'y a rien à faire. Depuis un décret de 2017, chacun est présumé donneur, sauf en cas de refus exprimé de son vivant. C'est le principe du "consentement présumé". Tout le monde est donc considéré comme donneur potentiel, dans le but de sauver des vies. Si comme la plupart des Français, vous n'avez pas transmis de consigne à vos proches, les médecins demandent tout le même l'avis de votre famille, et s’entretiennent avec vos proches pour connaître votre volonté. Si le patient porte une carte de donneur, le don est plus rapide.

Si on refuse de donner ses organes

Vous avez toujours le droit de refuser de donner vos organes. Dans ce cas, vous devez vous inscrire sur le registre national des refus. Il est accessible en ligne, les médecins le consultent au moment du décès. Si vous n'êtres pas inscrit sur ce registre mais que vous avez clairement signifié à vos proches votre refus, à l'oral où dans un document signé et daté, votre famille peut refuser le don pour vous. Dans ce cas, vos proches signent un document dans lequel ils exposent les raisons de votre refus. Il sera conservé dans le dossier médical.

Si on accepte de donner certains organes, mais pas tous

Vous pouvez également refuser de donner certains organes. Par exemple si vous ne voulez pas que votre cœur ou vos yeux soient prélevés, mais que vous acceptez de donner d'autres organes, vous pouvez l'écrire sur le registre national des refusou le signifier clairement à vos proches, à l'oral ou dans un document écrit, daté et signé. Dans ce cas, au moment du décès, vos proches signent un document, qui comme pour le refus, expose vos raisons. Ainsi, seuls les organes et tissus que vous souhaitez donner seront prélevés.