Journées nationales de la macula : des tests de dépistages gratuits en Alsace

Alsace, France

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), première cause de malvoyance et de cécité, touche près d'un million de personnes en France. Et selon la Haute-Autorité de Santé (HAS), 40.000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Dans le cadre des journées nationales de la macula du 24 au 28 juin 2019, des tests de dépistage gratuits sont organisés un peu partout en Alsace. Décryptage de cette maladie avec un ophtalmologue strasbourgeois.

La DMLA ne rend pas aveugle, mais on perd en qualité de vie

La DMLA est une dégénérescence de la macula. "C'est une partie de l’œil qui permet d'avoir la vision centrale pour la lecture, les détails, la vision des couleurs", explique le Dr. Rahimian, practicien au centre ophtalmologique du Rhin à Strasbourg. "Lorsque quelqu'un a une DMLA au stade terminal, il n'est pas aveugle, mais il perd en qualité de vie", complète-t-il.

L'âge, le tabagisme et la lumière bleue parmi les facteurs de risque

Cette maladie touche surtout les personnes de plus de 50 ans, mais il existe d'autres facteurs de risques. "Il y a des terrains génétiques, donc si vous avez de la DMLA dans la famille, il faut être plus vigilant, le tabagisme peut favoriser cette maladie et un autre facteur, controversé celui-là, c'est l'exposition à la lumière bleue", indique le Dr. Rahimian. Pour limiter les risques, il conseille avant tout une bonne hygiène alimentaire, "riche en vitamines C et E, en anti-oxydants et en minéraux comme le zinc".

La liste des lieux de dépistage de la DMLA est disponible ici.