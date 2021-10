Covid-19 : soignante à l'hôpital de La Rochelle, Judith, non vaccinée, sera bientôt suspendue

Le gouvernement avait laissé aux soignants un peu de temps pour permettre d'enclencher une vaccination contre le Covid-19. Passé ce vendredi 15 octobre, les employés n'ayant pas un cycle vaccinal complet (une dose en rappel pour ceux ayant déjà eu la maladie, ou deux doses pour les autres) seront convoqués par leur direction pour un entretien pour être suspendu d'activité, et de salaire. De nombreux établissements dont le groupement hospitalier de la Rochelle, suivront ces directives nationales, en tentant tout de même du cas par cas, avec pose de congés si nécessaire.

Certains salariés refusent la vaccination, et d'autres s'y sont résignés, par obligation. Une situation parfois génératrice de tension et de mal-être. C'est le cas pour Judith*, une soignante du pôle femme enfant de l'hôpital de La Rochelle, qui s'est faite récemment vaccinée avec une première dose. Une démarche, à contrecœur. Passé ce 15 octobre, elle sera tout de même suspendue d'activité, et privée de salaire jusqu'au début du mois de novembre, le temps d'avoir la deuxième dose nécessaire. Entretien pour France Bleu La Rochelle.

* Le prénom a été changé

France Bleu La Rochelle : Comment vivez-vous cette obligation vaccinale pour aller travailler ?

Judith : Je me sens attaquée dans mon corps et certaines de mes collègues, également quand on en parle. C'est une attaque du corps, une attaque de la personne.

On ne vous a pas donné le choix. C'est cela qui passe mal ?

Oui, il fallait se faire vacciner. Le choix? Il a été de courte durée. Avec la sentence de la suspension du salaire, quand on sait qu'en milieu hospitalier, les salariés ne gagnent en général pas beaucoup d'argent, on ne peut pas résister bien longtemps sans argent. Privés de salaire, on sait automatiquement que la plupart des salariés ne pourront pas s'en sortir. Donc, on ne peut pas vraiment parler de choix.

Comment vous le vivez tout cela, à titre personnel, avec votre famille également ?

C'est très compliqué. Ça a obnubilé mes pensées pendant très longtemps. J'ai eu des troubles du sommeil. Je me posais beaucoup de questions à la maison. On en parlait beaucoup. Les enfants étaient très peinés de se sentir exclus de la société. Pourquoi papa et maman prennent ces choix là, ces décisions-là ? On en parlait beaucoup. Je ne dormais pas beaucoup, j'ai fait de l'hypertension, je commençais un épuisement professionnel. Compliqué...

Etre vaccinée contre le Covid-19, n'empêche pas d'être porteur et de transmettre le virus !

Est-ce qu'il y a pas pourtant une certaine forme de responsabilité collective à se faire vacciner ? Le Covid-19 est passé première maladie nosocomiale à l'hôpital. Certains viennent pour une opération, attrapent la maladie, et parfois en meurent.

Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous demande de nous vacciner. Quand on est vacciné, on peut être porteur, et toujours transmettre la maladie. Je ne comprends pas pourquoi forcer les soignants à se vacciner s'ils peuvent quand même la transmettre. Moi, j'ai l'impression que, du coup, le personnel soignant est obligé de se faire vacciner pour autre chose. Ce que je crois, c'est que surtout pour permettre à l'hôpital d'avoir du personnel de disponible. Quand on dit qu'une infirmière vaccinée, Covid +, asymptomatique vient travailler, je trouve ça étonnant. Si on veut protéger la population et éviter la transmission de ce virus, ce ne devrait pas être le cas.

L'obligation vaccinale va marquer ma vie professionnelle. Le retour au travail ne se fera pas comme avant.

Vous allez être suspendue jusqu'à début novembre. Le temps va être long. C'est presque un temps de réflexion aussi, quand on est finalement amené à rester seul chez soi, privé de son travail, et de son salaire également. C'est une période qui ne va pas être forcément non plus très simple à vivre. C'est un moment que vous appréhendez ?

Oui, c'est un moment que je redoute. D'une part, parce que j'aime vraiment mon métier. Du coup, rester à la maison, c'est vrai que j'ai besoin de repos, récupérer un manque de sommeil, mais ce métier je l'aime, et il me manque vraiment. J'aime ce que je fais. Et puis, je culpabilise aussi par rapport à mes enfants, à mon mari. Mettre mon foyer en péril financier et psychologique. Là, en faisant la première dose du vaccin il y a quelques jours, je sais que tout va revenir en ordre bientôt. Ce chemin de la vaccination que je ne voulais pas, que l'on m'a imposé a fait tanguer ma vie et celle de ma famille. Cela va marquer ma vie professionnelle. Le retour au travail ne se fera pas comme avant.