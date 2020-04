Julien, autiste, découvre la course à pied grâce au confinement

Julien, 14 ans, vit dans un centre spécialisé pour autistes, à Grenoble. Mais à cause du Covid et du confinement, le centre a fermé et le 15 mars dernier, julien est retourné vivre chez sa maman, Magali, à Saint Martin d'Hères.

La course comme antidote aux crises d'angoisse

Très perturbé, ne retrouvant pas ses repères, obligé de rester enfermé, Julien a très vite fait une crise et a tout cassé dans l'appartement de Magali. Alors, celle-ci a eu l'idée de faire le tour de son quartier, avec lui, en courant. "Julien a un énorme besoin de se dépenser. On faisait beaucoup de vélo, ensemble, sur de longues distances. Mais cela est impossible, en période de confinement, même si depuis la réglementation s'est un peu assouplie pour les personnes autistes." explique Magali. "Alors, un jour, je lui ai dit : allez, viens, on va courir. Et c'était parti !"

Julien voudrait courir tout le temps ! Magali, sa maman

Julien, qui ne parle pas, a découvert la course à pied et il est accro : "Il voudrait sortir plusieurs fois par jour ! Il me montre ses baskets, me fait des signes. Alors, quand c'est le moment d'aller courir dans notre quartier, je ne le retiens plus. Vous savez, un peu comme ces chiens de traîneau qui n'attendent que le signe du musher pour s'élancer !" s'amuse Magali.

Quand il rentre à la maison, Julien est zen : "Depuis que l'on court, il n'a plus fait aucune crise. Il va même mieux qu'avant le confinement ! Le Covid nous aura au moins permis de faire cette découverte, Julien adore courir !"

Objectif : inscrire Julien dans un club d'athlétisme

Magali voudrait maintenant inscrire son fils au GUC Athlétisme, qui se trouve tout près du centre où Julien vit habituellement :"J'espère qu'il sera accueilli dans ce club, quand on sortira du confinement et que les clubs sportifs pourront reprendre leurs activités."

Pour Magali, la course à pied, elle en est certaine, est un facteur intégration pour son fils : "Il va apprendre à aller vers les autres et les autres athlètes le verront, je l'espère, comme un sportif comme eux !"

Joyeuse, Magali lance alors à son fils : "Allez, Julien ! On y va ?"

Et les voila partis pour leur footing quotidien. Si Magali a de plus en plus de mal à suivre Julien, qui court de plus en plus vite, elle s'accroche :"_Je suis tellement heureuse de voir mon fils heureux !"_lâche-t-elle dans un grand sourire.