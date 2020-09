Julien Plantier "La Féria des vendanges ? C'est la Préfecture qui aura le dernier mot"

Ce jeudi matin à 7h50 sur France Bleu Gard Lozère, le député Modem du Gard Philippe Berta n'a pas mâché ses mots, à une semaine de la féria de Nîmes, maintenue malgré la pandémie de covid-19. Il a été très clair, et très franc : "C'est un très mauvais message adressé aux plus jeunes aux particuliers. Leur faire comprendre qu'ils doivent aller en cours masqués, déambuler dans les rues masqués, mais voir que derrière il y a une féria, c'est _une très mauvaise image_. C'est une très mauvaise initiative, qui en plus va permettre même à terme stigmatiser notre bonne vieille ville de Nîmes vue d'ailleurs". Le premier adjoint à la Ville de Nîmes, Julien Plantier, répond, toujours sur France Bleu Gard Lozère.

"Nous ne sommes pas dans une démarche irresponsable" Julien Plantier

"Nous ne sommes pas dans la polémique. Nous souhaitons maintenir un certain nombre d'événements sur le territoire nîmois, reconnaît Julien Plantier. C'est le cas des JMS (NDLR : Journées Méditerranéennes des Saveurs, sur l'Esplande et sur l'avenue Feuchères) ce week-end, ce sera le cas dans le cadre de la féria de Nîmes la semaine prochaine. On a une activité économique indispensable pour notre territoire, il y a un enjeu financier fort derrière. Mais bien évidemment nous ne sommes pas dans une démarche irresponsable. L'objectif, c'est que l'ensemble des événements et des manifestations sur la ville de Nîmes respectent un cadrage réglementaire sanitaire. Il émane de la Préfecture. La Ville a souhaité maintenir la féria des vendanges, c'est clair. En revanche la Préfecture, c'est elle aussi qui a autorisé sa tenue mi-septembre"

Le message et et le rappel à des réflexes indispensables sont aussi clairs, dans les propos de Julien Plantier. "Notre objectif, c'est de responsabiliser de manière collective la population, en accord avec les règles souhaitées : consommation assise, maintien des gestes barrières, port du masque fortement recommandé. Nous ne sommes pas irresponsables"

"Il faut être très clair : on ne lésine pas avec la santé des nîmoises et des nîmois, c'est la Préfecture qui aura le dernier mot, qui prendra la décision finale de la maintenir ou pas" Julien Plantier au micro France Bleu Gard Lozère

La féria doit débuter jeudi 17 septembre. Peut-elle encore être annulée ? "Si les conditions ne sont pas réunies à quelques jours de la tenue de cette manifestation, bien évidemment la Préfecture prendra la décision finale, et on s'y pliera". Faut-il comprendre que Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, ne peut pas prendre seule cette éventuelle décision ? "C'est tout à fait clair, répond Julien Plantier. On est tous dans le même bateau. J'appelle au bon sens des uns et des autres, en tant que responsables publics"

Annulation du forum des associations

Pour cette rentrée, en lien toujours avec l'épidémie de coronavirus, la Ville a par ailleurs décidé d'annuler le traditionnel forum des associations. Plusieurs d'entre elles viennent de signer une lettre ouverte ; elles auraient souhaité un maintien de l'événement, même a minima. "Un certain nombre d'associations n'étaient pas partantes. Les contraintes de la Préfecture étaient très fortes, explique Julien Plantier. C'est un exemple qui montre que, en fonction des différences de contraintes telles qu'elles sont posées, la Ville de Nîmes dans ce cas de figure a pris la décision d'annuler".