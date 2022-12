Jusqu'à 48h d'attente sur un brancard : les urgences des hôpitaux de Strasbourg tirent la sonnette d'alarme

Les urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tirent la sonnette d'alarme. Le service est au bord de la rupture à cause du manque de personnel, des vacances de Noël, de la grève des médecins libéraux, et de la triple épidémie de Covid, bronchiolite et grippe. Plus de 200 patients se présentent aux urgences chaque jour, ce qui représente une augmentation de 13% à 14% par rapport à l'année dernière à la même période.

Yohan est admis aux urgences de l'hôpital d'Hautepierre pour des douleurs abdominales et thoraciques. Il patiente depuis 12h sur un brancard dans un couloir comme plusieurs dizaines de patients. Mais il patiente sans broncher. "Ma femme est aide-soignante, dit le jeune homme, Je sais que les employés sont sur les nerfs parce qu'il y a beaucoup de boulot. Je prends mon mal en patience." Il assure que les équipes font "tout leur possible".

En ce moment un patient peut passer jusqu'à 48h sur un brancard dans un couloir. Albin Ancel infirmier n'a jamais vu ça. "Un matin je suis arrivé et il n'y avait plus de brancard !", raconte-t-il. "Quand j'ai commencé, il y a 8 ans, il y avait 6 patients aux urgences le matin. Aujourd'hui, ils sont 45."

Avec les délais d'attente qui s'allongent faute de lits disponibles, les urgences se transforment en partie en unité gériatrique pour les personnes les plus âgées. Il faut apporter le repas, faire, faire des toilettes avec le même effectif : "On sent que la charge de travail est vraiment plus importantes en ce moment". Chaque jour entre 3 et 4 lits sont disponibles pour environ 35 patients qui ont besoin d'être hospitalisés.

Situation "pire" que pendant le Covid

Malgré la tension, il n'y a pas plus de décès assure le médecin chef de service. En revanche la situation est "largement pire" que pendant la crise du Covid. "On avait des soignants en renforts, on s'est réorganisé, on avait des lits et le financier était sous le coude. Et même si on avait peur, je crois qu'on a rempli la mission", déclare le Professeur Pascal Bilbault chef de service des urgences de l'hôpital d'Hautepierre.

"Ce n'est pas le cas maintenant", déplore-t-il."Aujourd'hui ce n'est pas une une seule pathologie, la possibilité de soin est réduite. Tous les services sont pleins. Il faut gérer une crise de pénurie et c'est beaucoup plus difficile psychologiquement et usant."

Pour désengorger les urgences, il est conseillé d'appeler son médecin avant de venir à l'hôpital s'il ne s'agit pas d'une urgence vitale.