Juste avant les fêtes, trois fois plus de personnes se font tester à Médecins 7/7, à Grenoble

Juste avant les grandes réunions de famille pour Noël, la demande pour se faire tester bondi. Le gouvernement recommande de se faire tester la veille ou le jour même d'un rassemblement. Résultat : beaucoup de pharmacies sont en rupture d'autotests... A Grenoble ce samedi, dès l'ouverture de Médecins 7/7, sur le cours Jean Jaurès, il y a déjà une longue file d'attente devant ce cabinet qui ne fait que des vaccins et des tests antigéniques et PCR.

Une soixante de personnes patientent sur le cours. Une infirmière demande les pass sanitaires de ceux qui sont vaccinés : pour eux les tests ne sont pas payants. Franck doit faire un test PCR pour pouvoir fêter Noël à l'étranger : "Impossible de prendre rendez-vous, on en avait un et il a été annulé à l'initiative du laboratoire, on ne sait pas pourquoi. On est là depuis 9h ce matin, on en a pour deux heures en tout d'attente." Depuis deux semaines, l'affluence a triplé. Comme Franck, plus de 200 personnes viennent se faire tester dans ce cabinet chaque jour.

Les soignants épuisés

Marie, la responsable administrative de Médecins 7/7 a dû aussi tripler son équipe. "On a recruté beaucoup d'étudiants pour nous donner un coup de main pendant les vacances. On cherche deux personnes en CDI, on vient d'en recruter deux en temps plein. Il nous faut des infirmières, des aides-soignantes pour pouvoir prélever et vacciner du lundi au samedi. Il faut qu'on renouvelle l'équipe parce qu'elle s'essouffle vu l'ampleur du travail."

"C'est la folie, confie-t-elle. C'est dur, c'est compliqué, on a tellement de monde, mais on tient le coup. On essaie de protéger l'équipe parce qu'avec l'affluence c'est pas facile à l'accueil." Le cabinet sera ouvert normalement pendant les deux semaines de vacances scolaires, mais il faudra prévoir plus de délais pour les résultats, les samedis 25 décembre et 1er janvier.

Médecins 7/7 est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 16h, avec ou sans rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur le site.