Karine Jouhanneau de la CGT Santé de l'Indre : "Les usagers sont vraiment auprès de nous"

La pandémie a été un brusque rappel à l'ordre sur la nécessité d'un hôpital public en bonne santé estime Karine Jouhanneau, déléguée CGT à l'hôpital de Châteauroux, et secrétaire de l'union départementale de la CGT 36 santé et les usagers l'ont bien compris "On le voit moi et mes collègues quand on sort de l’hôpital on a des patients qui nous disent, on est avec vous".

Sur la situation à l’hôpital de Châteauroux pendant l'épidémie de Covid 19, Karine Jouhanneau témoigne d'une situation "un peu compliquée. Là aussi la pandémie a joué un rôle de révélateur sur le manque chronique d'effectif estime la déléguée syndicale. "Entre le personnel atteint de Covid, des personnels en confinement par des pathologies [...] vraiment il y a un gros problème et heureusement qu'on a eu les élèves infirmiers parce que sans ça je pense que ça aurait été vraiment dramatique."

_"Les hôpitaux n'ont plus les mêmes capacités qu'il y a 20 ans [...] A force de fermer [les services] on ne peut plus prendre tout le monde en charg_e" insiste Karine Jouhanneau qui estime que les réductions budgétaires ont poussé l’hôpital public dans ses tous derniers retranchements. "On a besoin de moyens" rappelle donc maintenant la déléguée syndicale qui espère qu'Emmanuel Macron et son gouvernement tiendront leurs engagements. Dès le 25 mars dernier, au début du confinement Emmanuel Macron promettait un «plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières» pour l'ensemble du personnel soignant.