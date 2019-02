Kesari la marque de cosmétique bio et locale avignonnaise à base de pétale de safran

Avignon, France

À Avignon, un petit laboratoire indépendant fabrique des cosmétiques à base des pétales de Safran. "Créer un produit cosmétique pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel, ça me passionne" explique Jessica Hamou. Diplômée en physique-chimie, spécialisée depuis des années en cosmétologie, elle s'est lancée en 2008 dans l'aventure Kesari avec la création de son laboratoire 4E.

Produits bio et locaux

Elle travaille avec des safraniers de Provence dont un à Pernes-les-Fontaines. Pourquoi le safran ? Parce qu'il y a douze ans, elle apprend que les pétales du safran ne sont pas utilisées en alimentaire. Après plusieurs années d'études avec l'INRA du Vaucluse et l'Université d'Avignon, elle prouve les vertues de ces pétales : présence d'antioxydants qui donne de l'éclat à la peau et prévient le vieillissement cutané.

"C'est bon pour soi, et bon pour la planète !" - Jessica Hamou

Les produits sont fabriqués environ tous les deux mois par dix kilos : 200 flacons réalisés manuellement jusqu'au collage de l'étiquette. Elle a déjà vendu plus de 15 000 flacons et espère continuer sur cette lancée jusqu'à pouvoir embaucher quelqu'un pour l'assister. "Mais surtout, rester indépendante avec une entreprise familiale et artisanale et garder mes valeurs que je porte depuis plusieurs années."

Vous pouvez découvrir les produits Kesari sur le site internet de Jessica Hamou.