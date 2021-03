Kevlar, c'est plus facile à prononcer que Poly-paraphénylène téréphthalamide. Merci à Stéphanie Kwolek

Née en 1923 aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, de parents polonais, Stéphanie Kwolek tient de son père ses intérêts pour les sciences. L'entreprise américaine DuPont, qui avait déjà commercialisé le nylon l'engage. Et c'est au sein de cette même entreprise - dans les années 60 - qu'elle se voit confie le projet de créer une fibre qui rendrait les pneus de voiture plus rigides et légers, ce qui permettrait de moins consommer de carburant. Stéphanie Kwolek va travailler les polymères, en testant différents procédés, avec pour résultat une matière nouvelle et inhabituelle. Aux tests de résistance, elle observe que la matière ne se casse pas, qu'elle est bien plus solide que le nylon et même, à masse égale, que l'acier ! Dès 1971, cette fibre synthétique est commercialisée sous le nom de marque Kevlar, plus simple à prononcer que son nom réel : poly-paraphénylène téréphthalamide !

2 minutes pour découvrir l'inventrice du Poly-para-phénylène téréphtalamide : Stéphanie Kwolek Copier

La série "libres, modernes, géniales, elles sont changé le Monde" est aussi en téléchargement ici.

Auteure : Dolorès Anapeste

Mixage : Franck Peyon - France Bleu Loire Océan

Production : Atelier de création du Grand Ouest