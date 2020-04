Covid-19 : la région Auvergne-Rhône-Alpes livre des kits de protection aux professionnels de santé

Ils sont des dizaines d'agents de la région, à Lyon et à Clermont, volontaires pour aller distribuer des kits de protection aux professionnels de santé.

Ce vendredi matin, une demi-douzaine d'entre eux se sont donnés rendez-vous à l'hôtel de Région de Clermont-Ferrand, pour récupérer les kits et les distribuer. Des cartons dans lesquels ont été placés des gants, des masques, du gel et des blouses qui vont être acheminés aux quatre coins de l'Auvergne dans des pharmacies référentes.

"C'était tout à fait naturel pour moi d'être volontaire" explique Laurent, technicien de téléphonie mobile à la région en temps normal. Ce quadragénaire a amené ces cartons dans la pharmacie référente de Moulins dans l'Allier. Dans un premier temps ce matériel est destiné aux infirmières et infirmiers.

"Ce n'est que le début" précise le président Les Républicains de la région Laurent Wauquiez. "Nous sommes allés au plus vite et au fur à mesure nous allons apporter ce soutien matériel aux médecins, kinés, sages-femmes..."

Laurent Wauquiez est allé soutenir les agents à l'hôtel de région de Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

Laurent Wauquiez s'est rendu ce vendredi matin pour soutenir ses agents.

Depuis plus de quinze jours, les deux hôtels de Région, à Clermont-Ferrand comme à Lyon, se sont transformés en base logistique. La centrale d’achat régionale s’est réorganisée pour passer des commandes groupées afin de fournir le plus possible d’équipements de protection. La Région a ainsi passé commande pour plus de 12 millions d’euros et a favorisé au maximum d’acheter auprès des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.

"Nous distribuons le matériel dès que nous le recevons et nous nous organisons avec nos partenaires santé pour répondre à leurs besoins" détaille l'élu.

La Région a pu compter déjà sur de très nombreux dons d’entreprises qui ont réorienté leur chaîne de production afin de lui fournir ces équipements de protection.

La Région a également passé commande de 3 millions de masques auprès de la Chine. 500 000 d’entre eux sont arrivés durant la nuit de jeudi à vendredi à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.