L'A330-MRTT, l'avion médicalisé d'Airbus pour transférer les malades du Covid-19

Les transferts de malades du Coronavirus s’accélèrent en France, pour désengorger les hôpitaux des zones les plus touchées par l'épidémie, notamment les établissements alsaciens. Des évacuations par voie ferroviaire, ou par voie aérienne. Ce mercredi 1er avril, des hélicoptères et des petits avions ont ainsi amené six patients vers Toulouse et Montauban. Et puis il y a aussi et surtout un avion de l’armée de l'air qui a emmené des malades vers Bretagne, ou vers l’Allemagne.

Cet avion, c’est l’Airbus A330-MRTT (ou A330 Phénix). Basé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le deuxième exemplaire de l'armée française est entré en service très récemment, en juillet 2019. Il a remplacé un Boeing C-135 très vieillissant. Au total, la France en a commandé douze. Le premier était arrivé à Istres en octobre 2018.

Ce type d’avions est d’abord prévu pour les militaires, les blessés de guerre. Mais aussi pour évacuer les victimes du terrorisme. Désormais, ce sont les malades du Coronavirus, et à cette occasion, c'est la première fois que l’appareil est utilisé sur le territoire national, dans cette configuration médicale.

Médicalisé ou non, c'est le couteau-suisse des armées dans le monde

Cet Airbus, c’est un vrai hôpital volant. L'avion de 200 tonnes et 60 mètres d’envergure permet le transport d’une dizaine de blessés très graves, ou d’une quarantaine, plus légers. En ce moment l’armée française l’utilise avec des modules Morphée, c’est-à-dire des lits de réanimation. Pour les transferts de malades du Covid-19, 25 militaires sont à bord, dont 13 soignants.

Le MRTT est assemblé à Toulouse, comme les autres A330, plus précisément dans l'usine Clément-Ader de Colomiers (Haute-Garonne). Il est ensuite configuré en version militaire en Espagne, sur le site d'Airbus à Getafe, près de Madrid.

L'avion est très modulable, et s’adapte aux situations. Quand il n’est pas médicalisé, il transporte du matériel. Et surtout c’est un ravitailleur de carburant en vol, c’est d’ailleurs sa fonction première.

Une polyvalence qui a vite fait de cet A330-MRTT une référence pour les armées du monde entier : 60 appareils ont déjà été commandés auprès d’Airbus. Par l’OTAN mais aussi par l’armée française, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Corée du Sud, ou l’Arabie Saoudite. 42 ont déjà été livrés.