L'absence de soignants non vaccinés ne fait que s'ajouter à une offre de soins déjà insuffisante en Limousin

Pour le docteur Jean Christophe Nogrette, président du syndicat MG France en Haute-Vienne les soignants non vaccinés sont minoritaires dans la région. Il dit ne pas comprendre leur raisonnement mais estime aussi que ça ne change pas grand chose, si ce n'est qu'il faut encore plus se débrouiller.

Comment compenser l'absence des soignants non-vaccinés ? des soignants qui du coup ne peuvent plus exercer. Invité de France Bleu Limousin ce mardi matin, le Dr Jean-Christophe Nogrette, président du syndicat de généralistes MG France en Haute-Vienne estime que ça ne change guère de l'habitude. "On ne parlerait pas de ce problème s'il y avait une offre de soins normalement abondante sur notre territoire Limousin avec une population relativement âgée qui nécessite beaucoup de soins... donc comme on manque déjà de soignants, dés qu'il en manque un de plus c'est une catastrophe" explique le Docteur Nogrette qui précise aussi qu'avec ses collègues généralistes il fait du replâtrage : "On prend des patients si on peut, tôt le matin, ou tard le soir et puis on fait du tri pour prioriser les pathologies graves" explique encore le président de MG France en Haute-Vienne.

"Quand on raisonne en scientifique, on se fait vacciner"- Jean Christophe Nogrette

Si le Docteur Nogrette ne veut pas jeter la pierre à ceux qui refusent le vaccin, extrêmement minoritaires selon lui, il dit ne pas comprendre leur raisonnement : "La plupart des soignants sont des gens qui ont une connaissance scientifique, et quand on raisonne en scientifique on se fait vacciner". Jean Christophe Nogrette qu souligne au passage qu'on vaccine rarement contre des maladies bénignes. " La Covid a quand même tué 116.000 personnes en 18 mois en France" rappelle le Docteur Nogrette qui comprend mal "ceux qui sont dans un certain romantisme, c'est leur façon d'être mais en tous cas ils sont extrêmement minoritaires".

"Mais ce n'est pas la peine de stigmatiser ceux qui ne sont pas vaccinés, le vrai problème qui dure depuis des années c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour faire le boulot point à la ligne" conclut le président du syndicat MG France en Haute-Vienne