L'Académie de Médecine récompense un professeur de l'Université de Bourgogne pour ses travaux sur l'obésité

Naim Khan dirige une équipe spécialisée dans la Physiologie de la Nutrition et la Toxicologie. Cette équipe est affiliée à l’Unité Mixte de Recherche « Lipides, Nutrition, Cancer » qui associe l'université de Bourgogne et AgroSup Dijon.

Naim Khan s’intéresse depuis 5 ans à la détection orosensorielle (ndlr : le sens par lequel on perçoit les saveurs) des lipides alimentaires dans l’obésité.

Étudier le comportement alimentaire de l’obèse

L’obésité est un problème dû à plusieurs facteurs : le plus souvent, on parle de l’implication des parties génétiques, épigénétiques, nutritionnel et socio-culturels. Mais, pourquoi une personne obèse aime le corps gras ? Une grande partie de sujets obèses mangent vite car ils souffrent d’une baisse de la goût des lipides, donc, une baisse de plaisir alimentaire. Ils mangent de plus en plus de lipides pour « obtenir » ce plaisir oro-gustatif, ce qui aboutit à l’augmentation ou l’aggravation de l’obésité.

Faire croire au corps qu'il mange du gras pour réduire la faim

Pour diminuer l’obésité, l’équipe dirigée par Naim Khan a synthétisé des « leurres lipidiques » qui vont mimer le goût du gras. En les intégrant à la nourriture lipidique, ils vont déclencher une perception intense, donc une satiété précoce qui serait responsable d’une baisse de prise alimentaire chez l’obèse.

Les molécules synthétisées agissent sur des récepteurs localisés au niveau des papilles gustatives et diminuent la prise alimentaire lipidique et l’obésité chez la souris. Les essais chez l’homme sont prévus très prochainement.

Quelles pistes pour l’avenir ?

Deux brevets européens ont été déposés en 2019 et une start-up est en cours de création pour synthétiser les leurres lipides et contribuer à diminuer ce fléau qu’est l’obésité.